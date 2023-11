In questi giorni, la Juventus sta lavorando per preparare la gara contro il Cagliari dell’11 novembre. Per questo match, però, la lista degli assenti sarà abbastanza lunga per Massimiliano Allegri. Infatti, oltre agli infortunati Danilo, Timothy Weah, Alex Sandro e Mattia De Sciglio, mancherà anche lo squalificato Adrien Rabiot. Ovviamente saranno assenti anche Nicolò Fagioli e Paul Pogba a causa delle loro vicende extracalcistiche. La situazione più di emergenza sarà in mezzo al campo e la defezione più importante è quella di Adrien Rabiot. Il francese è il cardine del centrocampo della Juventus e Massimiliano Allegri deve trovare la soluzione giusta per sostituirlo.

Contro il Cagliari è possibile che al posto del Capitano bianconero giochi uno fra Andrea Cambiaso e Samuel Iling - Junior.

Si pensa al Cagliari

La Juventus vuole proseguire la sua striscia di vittorie in campionato per vivere una pausa per le nazionali in modo sereno. Per dare continuità a quanto fatto di buono nei match contro Torino, Milan, Verona e Fiorentina, i bianconeri devono ottenere 3 punti anche contro il Cagliari. Massimiliano Allegri, però, contro i rossoblù, dovrà fare a meno del suo uomo migliore, ovvero Adrien Rabiot. Il tecnico livornese starebbe valutando due opzioni: Andrea Cambiaso e Samuel Iling-Junior. Il primo potrebbe giocare sia come mezzala che con esterno di destra, consentendo a Weston McKennie di spostarsi in mezzo.

Mentre l’inglese potrebbe agire al fianco di Manuel Locatelli. La soluzione che porta ad Hans Nicolussi Caviglia sarebbe da scartare. Il centrocampista classe 2000 non ha ancora giocato in questa stagione e sembra difficile che Massimiliano Allegri lo lanci dal primo minuto.

Dubbi in attacco

Per la gara contro il Cagliari, in casa Juventus resta il dubbio legato all'attacco.

Il reparto avanzato è quello dove c'è maggiore scelta e Massimiliano Allegri deve decidere a quale coppia affidarsi. Il più in forma resta Moise Kean ma la sensazione è che anche Dusan Vlahovic stia scalando le gerarchie. Ci sarebbe poi l'opzione tridente con Federico Chiesa, DV9 e il numero 18 juventino. Ma questa ipotesi sarebbe difficilmente realizzabile vista l'assenza di Adrien Rabiot.

Dunque è possibile che si vada avanti con l'attacco a due e che accanto ad uno tra Kean e Vlahovic possa esserci Chiesa, mentre Arek Milik dovrebbe partire dalla panchina per entrare a gara in corso. In ogni caso, Massimiliano Allegri ha ancora alcuni allenamenti a disposizione per decidere chi giocherà in attacco nel match dell'11 novembre contro il Cagliari.