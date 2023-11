Il Crotone ha pareggiato 1-1 sul campo della Casertana nella 14^ giornata di Serie C.

Le due reti sono arrivate una per tempo: al 17' è stata la Casertana a passare in vantaggio con Adriano Montalto, nella ripresa al 68' è stato Guido Gomez sugli sviluppi di un calcio di rigore a pareggiare i conti per i calabresi.

Una gara combattuta che regala un punto per parte a Casertana e Crotone

La gara è stata molto combattuta e in uno Stadio "Pinto" quasi esaurito Casertana e Crotone hanno dovuto accontentarsi di un punto a testa, proseguendo comunque le rispettive strisce di risultati positivi consecutivi.

Nonostante lo svantaggio iniziale, dopo il gol di Adriano Montalto, i calabresi hanno tenuto botta, sfiorando il pareggio su calcio di punizione di Maxime Giron (subentrato a Bove), con la palla che si è stampata sulla traversa e toccando il terreno ha superato in parte la linea di porta, ma l'arbitro e i suoi assistenti non hanno ritenuto che fosse gol.

La svolta del match è arrivata al 66' quando Andrea Cadili, strattonando Marco Tumminello in area, si è visto fischiare fallo da rigore, con contestuale seconda ammonizione e quindi espulsione. Dopo il gol del pareggio di Guido Gomez, la Casertana non si è scomposta, limitando gli attacchi di un Crotone riversatosi in avanti. Il match si è quindi chiuso sul punteggio di 1-1.

Crotone, ora testa al Potenza dell'ex Franco Lerda

Nel prossimo turno di campionato, valevole per la 15^ giornata, il Crotone tornerà a giocare allo stadio comunale "Ezio Scida". Domenica 26 novembre a Crotone arriverà il Potenza, squadra allenata dall'ex tecnico rossoblù Franco Lerda.

Sarà una gara particolare per l'ambiente crotonese visto che con Lerda in panchina la squadra rossoblù dello scorso anno aveva lottato per la leadership nella classifica del campionato contro il Catanzaro, poi gennaio una serie di risultati negativi avevano portato alla separazione tra il club e il tecnico con l'arrivo in panchina di Lamberto Zauli, attuale allenatore rossoblù.

Recuperi e squalifiche

Per la prossima partita il Crotone proverà a recuperare il difensore e capitano Guillaume Gigliotti, assente nelle ultime due gare. Ci sarà poi da valutare la condizione fisica del difensore Davide Bove, uscito dopo mezz'ora di gioco contro la Casertana. Saranno assenti gli infortunati Andrea D'Errico e Mattia Vitale. Il Crotone ha anche un diffidato, il centrocampista Alessio Tribuzzi.