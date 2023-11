L'Inter potrebbe regalare a Simone Inzaghi un attaccante in vista della seconda parte di campionato: il nome in prima linea sarebbe quello di Mehdi Taremi del Porto che ha il contratto in scadenza a giugno e che in estate dovrebbe lasciare il Portogallo.

Il tecnico nerazzurro potrebbe poi richiedere un esterno dato lo scarsissimo apporto di Cuadrado, praticamente mai disponibile fin qui: il profilo giusto sarebbe allora quello di Manuel Lazzari della Lazio, che Inzaghi ha già avuto con grande profitto da tecnico dei biancocelesti.

Grandi manovre anche in casa Juventus che starebbe lavorando alla cessione di Dusan Vlahovic che potrebbe approdare all'Atletico Madrid in cambio di Rodrigo De Paul, Alvaro Morata e circa 20 milioni di euro.

Inter, piacciono Taremi per l'attacco e Lazzari per le fasce

L'Inter potrebbe fare sul serio per Taremi a gennaio. L'iraniano sarebbe perfetto per il 3-5-2 di Simone Inzaghi che potrebbe utilizzarlo come prima punta ma anche come spalla del centravanti. Vista la scadenza del contratto ormai imminente, l'affare si potrebbe concludere per una cifra ridotta (circa 10 milioni di euro) anche se Giuseppe Marotta vorrebbe limitare l'esborso al minimo altrimenti punterà a prelevare il calciatore a zero in estate. Molto dipenderà dalle situazioni fisiche di Sanchez e Arnautovic e da come procederà la stagione di Lautaro e compagni.

La formazione nerazzurra potrebbe poi essere arricchita dall'arrivo di Manuel Lazzari che è stato identificato come rinforzo per la catena di destra.

Cuadrado non dà garanzie e Matteo Darmian giocherà sulla linea dei difensori per diverse settimane dopo l'infortunio occorso a Pavard. L'ex Spal conosce molto bene il tecnico nerazzurro ma Claudio Lotito, patron dei biancocelesti, non vorrebbe lasciarlo partire a stagione in corso. Marotta e Piero Ausilio potrebbero presentarsi con una proposta di prestito con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro così da far vacillare la dirigenza laziale.

Anche Massimiliano Allegri vorrebbe due rinforzi

Dal 2025-2026 Dusan Vlahovic passerà a guadagnare da 7 a 12 milioni netti, l'esborso richiesto dai bianconeri è significativo ecco che la cosa, in combinato ad un rendimento non eccelso del serbo, sta spingendo la dirigenza della Juventus a valutarne seriamente la cessione.

L'affare potrebbe sbloccarsi già per gennaio, con l'Atletico Madrid che sarebbe fortemente interessato all'ex Fiorentina: l'idea che sta prendendo corpo sarebbe allora quella di imbastire uno scambio a 3 che coinvolga anche De Paul e Morata, valutati circa 30 e circa 20 milioni. Se l'Atletico fosse disposto ad aggiungere un conguaglio da 20-25 milioni la cosa potrebbe realmente andare in porto.