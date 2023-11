Nelle scorse ore il giornalista sportivo Luca Calamai ha scritto un editoriale dedicato alla Juventus e al futuro di Massimiliano Allegri: secondo il giornalista, la riconferma del tecnico livornese non sarebbe scontata, anzi la società piemontese valuterebbe altri profili come quello di Thiago Motta del Bologna.

Del tecnico toscano ha detto la propria opinione anche Claudio Gentile, ex calciatore che ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha paragonato il pragmatismo di Allegri a quello di Trapattoni.

Calamai sul futuro di Allegri: 'Una sua permanenza in bianconero non è scontata. Al club piace Thiago Motta'

Il giornalista sportivo Luca Calamai ha scritto il suo consueto editoriale su Tmw rivelando come la Juventus starebbe valutando il futuro di Massimiliano Allegri: "Non è assolutamente scontata la conferma di Allegri sulla panchina bianconera. La Juve si sta guardando intorno. Thiago Motta, a esempio, è una figura che piace". Occorre comunque ricordare che Allegri è legato contrattualmente alla Juventus fino al giugno 2025.

Il giornalista ha poi parlato del presente dei bianconeri: "Mancano i gol veri di Vlahovic e manca un grande acquisto a centrocampo. Il diesse Giuntoli è già al lavoro per trovare la soluzione giusta.

Con questi due tasselli la squadra bianconera è pronta a corteggiare lo scudetto".

Infine Calamai si è concentrato sul derby d'Italia del prossimo 26 novembre e sulla corsa scudetto delle due squadre che si affronteranno all'Allianz Stadium, evidenziando come la Juventus sarebbe l'unica vera antagonista dell'Inter per l'assenza di impegni infrasettimanali e per una ritrovata identità.

Gentile: 'Allegri mi ricorda Trapattoni, come lui sa trovare soluzioni pratiche per vincere'

Della Juventus e di Massimiliano Allegri ha parlato anche Claudio Gentile, ex calciatore che ai microfoni della Gazzetta dello sport ha detto dell'allenatore livornese: "Allegri, che mi ricorda un po’ Trapattoni per la capacità di trovare soluzioni pratiche e vincenti, ha costruito un nuovo muro".

Gentile, parlando poi del derby d'Italia ha poi detto: "Domenica derby importante per la Juve. I bianconeri vincendo sorpasserebbero l’Inter e aumenterebbero ancora di più consapevolezza e convinzione. Poi ok, pure il pari non sarebbe da buttare".

L'ex calciatore campione del mondo 1982 ha poi analizzato il percorso individuale di alcuni difensori della Juventus partendo da Bremer, che secondo lui sarebbe migliorato in maniera esponenziale, mettendosi sulla scia di un grande ex come Giorgio Chiellini. Anche Rugani, secondo Gentile, recentemente avrebbe mostrato dei passi avanti talmente rilevanti da meritare una convocazione con la nazionale italiana di Luciano Spalletti.