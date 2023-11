Nelle scorse ore l'ex calciatore Alessandro Diamanti ha parlato alla trasmissione Speciale Serie A di Juventus-Inter, sottolineando come una vittoria dei bianconeri non sposterebbe nulla in ottica scudetto, in quanto gli uomini di Simone Inzaghi resterebbero troppo superiori a quelli di Allegri. Anche l'ex calciatore Eraldo Pecci alla Domenica sportiva ha parlato del derby d'Italia, evidenziando la forza dei nerazzurri nel reparto di centrocampo e facendo i complimenti ai bianconeri per la stagione finora svolta.

Diamanti non crede nella Juventus: 'Anche se vincesse con l'Inter cambierebbe poco, non li vedo continui come i nerazzurri'

L'ex calciatore Alessandro Diamanti è stato intervistato alla trasmissione di RDS Speciale Serie A e parlando del derby d'Italia del 26 novembre ha detto: "La Juventus non la vedo continua come l’Inter. Se la Juventus vince, e può darsi, non cambia nulla. La Juventus adesso non la vedo che va in giro e vince come prima. L’Inter, invece, la sento più così. Non va bene nemmeno il pari alla Juventus! Questo è un discorso da giornalisti. Allenatore e calciatori non fanno questi calcoli prima". Diamanti, restando su questo ultimo tema, ha poi evidenziato come la Juventus, qualora si accorgesse in campo della superiorità dell'avversario, potrebbe effettivamente accontentarsi di un pareggio utile per non perdere troppo terreno rispetto ai rivali.

L'ex calciatore ha infine concluso il suo intervento sottolineando come l'Inter, in caso di vittoria con la Juventus, potrebbe già effettuare una fuga in campionato, facendolo sostanzialmente terminare con grande anticipo come fece il Napoli lo scorso anno.

Pecci: 'L'Inter ha un centrocampo che non ha nessun'altra squadra ma la Juve sta facendo miracoli'

Anche l'ex calciatore Eraldo Pecci ha parlato ai microfoni della Domenica sportiva della sfida tra Juventus ed Inter, dicendo: "Juve-Inter? Il centrocampo dell'Inter non ce l'ha nessuno, ma la Juventus sta facendo dei miracoli.

Lautaro e Thuram hanno segnato il doppio di Chiesa e Vlahovic, quindi la Juventus sta facendo molto di più di quello che ci poteva aspettare e se dovesse vincere domenica potrebbe anche balzare in testa e poi non si sa come andrà a finire". Pecci restando in tema Juventus ha poi parlato del talento turco Yildiz, sottolineando come Allegri e la società piemontese stiano lavorando nel modo corretto con i tanti giovani sfornati dal vivaio bianconero. Infine, l'ex calciatore ha concentrato il suo discorso sulla nazionale italiana, evidenziando come i ragazzi di Luciano Spalletti siano sostanzialmente superiori all'Ucraina.