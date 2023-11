Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, l'Inter sognerebbe Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo dell'Al Hilal che avrebbe intenzione di lasciare il calcio arabo in estate. L'Arsenal invece potrebbe offrire a gennaio 45 milioni di euro più il cartellino di Thomas Partey alla Juventus per arrivare a Dusan Vlahovic.

Inter, suggestione Milinkovic-Savic per l'estate: il serbo vorrebbe andare via dall'Al Hilal e i nerazzurri ci pensano

Il giornalista sportivo Marco Barzaghi nelle scorse ore ha riferito ai microfoni di Sportmediaset come Sergej Mikinkovic-Savic avrebbe la volontà di lasciare la Saudi Pro League per tornare nel calcio che conta.

L'Inter, che già nella scorsa estate avrebbe provato a strappare il classe '95 dalla formazione biancoceleste per poi arrendersi di fronte alle offerte superiori degli sceicchi, potrebbe dunque tornare alla carica a giugno, cercando di acquisire dall'Al Hilal il mediano serbo.

Tale obiettivo certamente non apparirebbe di quelli semplici, in quanto Milinkovic-Savic è legato fino al prossimo 2026 a un club ricco e difficile da persuadere sul piano economico. In questo caso dunque la volontà del calciatore potrebbe spostare l'ago della bilancia nella trattativa, con l'Inter che in ogni caso, dovrebbe preparare un'offerta da almeno 35 milioni di euro per portare Milinkovic-Savic alla Pinetina. Come alternativa a centrocampo, i nerazzurri valuterebbero altri profili per la prossima estate come quello di Piotr Zielinski, qualora non rinnovasse col Napoli.

Juventus, Vlahovic piacerebbe all'Arsenal: i londinesi vorrebbero offrire 45 milioni di euro più Partey

L'Arsenal starebbe cercando un attaccante per il mese di gennaio e secondo recenti indiscrezioni dall'Inghilterra, i "Gunners" avrebbero messo nel mirino il nome di Dusan Vlahovic.

La Juventus potrebbe prendere in considerazione la sua cessione anche in vista dell'aumento di stipendio che subirà il suo contratto nell'estate del 2024, quando il serbo guadagnerà 12 milioni di euro netti.

Una cifra elevata per le casse della società bianconera. Gli inglesi dunque, avrebbero intenzione di presentarsi alla Continassa per la prossima finestra di rafforzamento invernale offrendo alla Juventus 45 milioni di euro più il cartellino di Thomas Partey. Il centrocampista ghanese sarebbe proprio uno dei nomi seguiti da tempo dal club piemontese per rafforzare il centrocampo a gennaio: di conseguenza se la trattativa andasse in porto andrebbe a colmare le lacune di entrambe le formazioni.