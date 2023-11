Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è già attivamente impegnato in previsione di possibili acquisti per la stagione 2024-2025. La volontà è quella di allestire una rosa competitiva, soprattutto considerando che la Juventus dovrebbe ritornare a lottare anche nelle competizioni europee. L'obiettivo primario è la qualificazione in Champions League, motivo per cui sono necessari giocatori d'esperienza.

Un possibile rinforzo per la Juve potrebbe essere Lucas Vazquez, in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno 2024, e che attualmente è un'alternativa nella società spagnola.

Potrebbe arrivare a Torino per supportare Timothy Weah sulla fascia destra, in attesa di capire come recupererà Mattia De Sciglio dall'infortunio al ginocchio subito a fine scorsa stagione.

Lucas Vazquez potrebbe approdare alla Juventus a parametro zero nella stagione 2024-2025

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Lucas Vazquez per la stagione 2024-2025. Lo spagnolo è in scadenza di contratto a giugno e rappresenterebbe un rinforzo a parametro zero. Lo spagnolo può giocare terzino destro ma anche centrocampista tutta fascia, adattandosi eventualmente a cinque o eventualmente nella difesa a quattro.

Il giocatore spagnolo è da tempo seguito dalla società bianconera.

Vazquez, attualmente ai margini del progetto guidato da Carlo Ancelotti al Real Madrid, potrebbe essere il rinforzo ideale per esperienza e qualità per la stagione 2024-2025. Non appena il prossimo mercato invernale prenderà il via, il giocatore spagnolo sarà libero di valutare le offerte provenienti da qualsiasi società e la Juventus proverà a superare la concorrenza.

Il Real Madrid starebbe pensando di sostituire Lucas Vazquez con James

Il Real Madrid sembrerebbe interessato ad investire nelle prossime sessioni di mercato su Reece James, terzino destro del Chelsea, relegando di fatto Lucas Vazquez ai margini. La versatilità acquisita dal giocatore spagnolo nel corso della sua carriera lo rende un elemento incredibilmente duttile.

Il suo profilo si adatta perfettamente all'idea di calcio di Massimiliano Allegri, incentrata sulle qualità individuali.

La Juventus lavoro anche per rinforzare il centrocampo dopo le squalifiche di Pogba e Fagioli. Nel mirino dei bianconeri ci sarebbe Khephren Thuram e Habib Diarra.