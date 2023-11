C'era un passaggio del turno di Coppa Italia di Serie C da conquistare e l'obiettivo è stato raggiunto. Il Crotone di Lamberto Zauli vince nonostante l'ampio turnover e conquista la vittoria (1-0) tra le mura amiche contro il Brindisi.

Alla formazione calabrese è bastata una rete siglata da Orazio Pannitteri al 22' del primo tempo per superare il secondo turno eliminatorio ed approdare al successivo laddove la compagine di Zauli troverà il Catania in trasferta.

Il Crotone riscopre Pannitteri

Man of the match Orazio Pannitteri, che al termine dell'incontro ha rilasciato delle dichiarazioni su come abbia vissuto la gara dal proprio punto di vista: "È stata una partita difficile perché gli avversari quando vengono a Crotone danno tutto – ha dichiarato – è stata una bella prova, soprattutto il primo tempo in fase di possesso.

Poi nella ripresa siamo un po’ calati, però secondo me abbiamo dato una bella prova a tutti, siamo venticinque calciatori che ci mettiamo tutti a disposizione del mister sia in allenamento che in partita. Quindi quando veniamo chiamati in causa facciamo sempre il nostro e diamo sempre il 100%".

Zauli sta schierando Pannitteri leggermente più largo rispetto ad inizio stagione, è stato lo stesso calciatore a chiarire come interpreti la nuova posizione: “Questo nuovo modulo mi porta a fare la mezzala a destra, però in fase di possesso io mi avvicino ai due attaccanti che oggi erano Vutha e Cantisani. Comunque mi muovo tra le linee, oppure ho possibilità più di allargarmi e così sfrutto le mie qualità offensive perché mi ritrovo sempre in avanti con possibilità di fare assist ai compagni o fare gol”.

Catania sul cammino del Crotone

Al prossimo turno, come accennato, i calabresi se la vedranno con il Catania. La truppa di Zauli tornerà allo Stadio Massinimo per la seconda volta in questa stagione dopo l'esordio vincente della prima giornata di Serie C (0-1) con rete di Alessio Tribuzzi. Il match è in programma nella giornata del 29 novembre, con orario che sarà comunicato nei prossimi giorni della Lega Pro.

Più che per la competizione in se il turno sarà fondamentale per testare i miglioramenti delle ultime settimane che, dopo un periodo di crisi, hanno condotto i rossoblù ad inanellare quattro risultati utili consecutivi, con due vittorie e due pareggi prima del successo di coppa casalingo contro il Brindisi.

Archiviata la vittoria contro i pugliesi, il Crotone è pronto a rituffarsi in campionato: domenica pomeriggio, alle ore 14, sarà il Monterosi a fare visita ai calabresi.