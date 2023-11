Domenica 12 novembre alle ore 18 si disputerà l'incontro Lazio-Roma valido per la 12ª giornata di Serie A 23/24. Maurizio Sarri dovrebbe poter puntare sul suo bomber Immobile in attacco affiancato da Pedro e Felipe Anderson, mentre saranno in forse le presenze di Zaccagni, Marusic e Luis Alberto. Josè Mourinho, invece, risponderà presumibilmente col duetto Lukaku-Dybala, sebbene dovrà fare i conti con le condizioni fisiche non al meglio degli acciaccati Pellegrini, Smalling e Spinazzola per una possibile loro convocazione.

Statistiche: La Roma manca la vittoria nel Derby capitolino da tre turni.

Infatti l'ultimo successo dei giallorossi risale al 22 marzo 2022, quando vinsero con un netto 3-0.

Lazio: out Casale

La Lazio dovrà fare i conti con l'indisponibilità di Casale, il quale dovrebbe tornare dopo la sosta, ma anche con gli acciaccati Luis Alberto, Zaccagni e Marusic che rimangono in dubbio e saranno valutati nei prossimi giorni per sedersi almeno in panchina. Il tecnico Sarri per avere la meglio nel Derby potrebbe scegliere il 4-3-3, con Provedel a difesa dei pali. Il quartetto arretrato di casa Lazio, invece, parrebbe poter essere composto dal primo minuto da Patric e Romagnoli a far da filtro, con Hysaj che agirà come terzino sinistro e Lazzari che andrà a piazzarsi sul versante opposto.

Guendouzi, Rovella e Kamada, inoltre, potrebbero comporre la triade di centrocampo per i biancocelesti. In attacco, infine, Immobile dovrebbe essere affiancato da Pedro a sinistra e Felipe Anderson a destra.

Roma: Lukaku-Dybala duetto d'attacco

Josè Mourinho e la sua Roma militano al momento in settima posizione con 17 punti ottenuti a una sola lunghezza dalla zona Europa.

Per acciuffare il treno europeo e tornare a far risultato nell'atteso Derby della Capitale, l'allenatore giallorosso potrebbe scegliere il 3-5-2, con Rui Patricio in porta. Mancini, Llorente e Ndicka dovrebbero completare la difesa della Roma, mentre gli interpreti iniziali del centrocampo saranno probabilmente Cristante, Paredes e Aouar in mezzo al reparto con Karsdorp e Zalewski sulle fasce.

Pochi dubbi, infine, sul duetto offensivo che sarà probabilmente composto da Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Da valutare le condizioni fisiche di Pellegrini, Spinazzola e Smalling, mentre saranno indisponibili per infortunio Kumbulla e Abraham.

Le probabili formazioni di Lazio-Roma:

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj, Guendouzi, Rovella, Kamada, Pedro, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri.

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Karsdorp, Cristante, Aouar, Paredes, Zalewski, Lukaku, Dybala. Allenatore: Mourinho.