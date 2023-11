Nelle scorse ore l'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell' imminente sfida Juventus-Inter, sottolineando come i bianconeri dovranno sfruttare ogni singolo episodio per battere gli uomini di Simone Inzaghi.

L'ex portiere nerazzurro Julio Cesar sempre alla Gazzetta ha invece esaltato l'Inter per il percorso finora compiuto in campionato e in Europa, pronosticando una vittoria contro la Juve.

Infine il giornalista Stefano Ponciroli a TMW Radio ha evidenziato la superiorità della formazione lombarda rispetto a quella piemontese.

Juve, Tacchinardi: 'È ora che la squadra bianconera torni a essere antipatica e vincente come ai miei tempi'

L'ex calciatore della Juventus Alessio Tacchinardi ha parlato alla Gazzetta dello Sport della partita tra i bianconeri e l'Inter che si disputerà all'Allianz Stadium il prossimo 26 novembre dicendo: "È ora che la Juve torni antipatica e vincente, come ai miei tempi. Per battere l’Inter conteranno i dettagli e gli episodi: per vincere possono bastare un tiro da fuori, un calcio d’angolo ben sfruttato o una ripartenza fulminante".

Tacchinardi, ha poi continuato a parlare del derby d'Italia, affermando di credere nella vittoria e nel conseguente sorpasso in classifica della Juventus ai danni dell'Inter.

Per fare questo però l'ex calciatore ha sottolineato come gli uomini di Massimiliano Allegri dovranno essere particolarmente aggressivi contro una squadra che gli è superiore.

Julio Cesar: 'Quelle con la Juve sono sempre sfide aperte, ma l'Inter ci arriva con ottime statistiche'

La Gazzetta dello Sport ha intervistato anche Julio Cesar, ex portiere dell'Inter che sul derby d'Italia ha detto: "Quelle contro la Juve sono sempre sfide aperte.

L’Inter ci arriva con statistiche ottime: prima in classifica, miglior attacco e miglior difesa. Pronostico? Vince l’Inter".

Il brasiliano ha poi parlato di Sommer, attuale portiere dell'Inter, affermando: "Sta dimostrando di essere un bel portiere, molto affidabile, ma non facciamo paragoni, non mi sono mai piaciuti. Dall’altra parte ci sarà Szczesny altro grande portiere d’esperienza".

Julio Cesar ha poi concluso la propria intervista rivelando quale sia stato il suo derby d'Italia preferito e citando il 2-0 dell'anno del triplete con gol di Maicon ed Eto'o.

Ponciroli: 'Juventus-Inter è una partita dove c'è una differenza abissale a livello tecnico tra le due squadre'

Infine di Juventus-Inter ha parlato anche Stefano Ponciroli, giornalista sportivo che ai microfoni di TMW Radio ha detto: "È una partita dove c’è una differenza abissale a livello tecnico e di condizione fisica a favore dell’Inter, la Juve però è una squadra che non molla mai. L’unico asso nella manica che ha la Juve è Chiesa, anche se viene da due partite estremamente dispendiose. Sulla carta non ci dovrebbe essere partita, ma il bello del calcio è che i pronostici non servono a nulla".