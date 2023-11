Khephren Thuram sarebbe il nuovo obiettivo di mercato dell'Inter. Il centrocampista del Nizza interessa anche ad altri club europei fra cui la Juventus e avrebbe una stima di circa 40 milioni di euro: la società della Costa Azzurra non intende privarsi del giocatore in questa stagione, ma le cose potrebbero cambiare in estate. Sempre per la prossima stagione la società nerazzurra sarebbe interessata al difensore Alessandro Buongiorno del Torino. Il Milan, invece, potrebbe ricevere un'offerta dal Paris Saint Germain per Fikayo Tomori che sarebbe stato individuato da Luis Enrique come rinforzo idea per la difesa.

Duello tutto italiano per il figlio e fratello d'arte

L'Inter in estate può duellare con la Juventus per il centrocampista francese Khephren Thuram, fratello dell'attaccante nerazzurro Marcus e figlio dell'ex difensore bianconero Lilian. Il profilo del centrocampista attualmente al Nizza è ritenuto congeniale sia per gli schemi tattici di Simone Inzaghi che per quelli Massimiliano Allegri, che sarebbero pronti a collocarlo nel 3-5-2 come mezzala sia di destra che di sinistra.

Thuram possiede ottime doti tecniche e fisiche e convince molto soprattutto per la propensione offensiva. Il Nizza non avrebbe intenzione di cederlo per meno di 40 milioni di euro e il prezzo potrebbe salire nel corso dei prossimi mesi, in quanto la formazione allenata dall'italiano Francesco Farioli è attualmente in lotta per le posizioni di vertice in Ligue 1.

Per i nerazzurri idea Buongiorno in difesa

Sempre per l'estate è nel mirino dell'Inter il difensore centrale Alessandro Buongiorno del Torino, il quale sarebbe stato individuato come possibile erede di Francesco Acerbi, che ha il contratto in scadenza con i milanesi del 2025.

Buongiorno conosce molto bene i meccanismi della difesa a tre ed è ormai un profilo centrale nello scacchiere tattico del Torino di Ivan Juric.

Strapparlo al club di Urbano Cairo non sarà affatto semplice: il presidente dei granata avrebbe rifiutato già in estate circa 25 milioni di euro dall'Atalanta. Viste le ottime prestazioni del giocatore, che è anche nel giro della Nazionale azzurra di Spalletti, il prezzo del suo cartellino pare destinato a salire nei prossimi mesi.

Il Paris Saint Germain su Tomori

Il difensore Fikayo Tomori potrebbe cambiare maglia a fine stagione per trasferirsi nel Paris Saint Germain: la società transalpina infatti vorrebbe intavolare una trattativa nel prossimo mese di giugno per il centrale inglese. Il Milan valuterebbe il giocatore classe '97 circa 50 milioni di euro.