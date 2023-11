L'Arsenal sarebbe ancora interessato a Dusan Vlahovic: la società inglese continua a seguire dunque il serbo nonostante un rendimento molto incostante in questo inizio di stagione con soli 4 gol siglati in 12 incontri di Serie A.

Giuntoli lo valuta almeno 75 milioni di euro e non farà sconti neanche stavolta. Possibile però che la dirigenza bianconera richieda anche una contropartita che potrebbe essere Thomas Partey, mediano che farebbe molto comodo ai bianconeri dato che all'occorrenza potrebbe dare il cambio in cabina di regia a Manuel Locatelli.

Vlahovic potrebbe trasferirsi all'Arsenal a gennaio

L'Arsenal avrebbe pronta un'offerta da circa 62 milioni di euro ma la Juventus valuta il giocatore almeno 70-75 milioni. La società bianconera sta cercando di trattarne la spalmatura dell'ingaggio da 7 milioni che diventeranno presto 12 non solo per alleggerire il bilancio societario ma anche per agevolare una sua possibile cessione.

Anche per alleggerire il prezzo di partenza di Vlahovic l'Arsenal potrebbe inserire in contropartita un calciatore gradito alla Juventus, ovvero il centrocampista Thomas Partey, che sembra in uscita da tempo e che viene valutato tra 18 e 20 milioni di euro.

Vlahovic, ex Fiorentina, sembra essere stato inoltre superato nelle gerarchie offensive di Allegri, con il tecnico che gli ha preferito in diversi match Chiesa e Kean.

Questo scenario si è ripetuto anche in nazionale, con il numero nove della Juventus che è entrato in campo solo nella ripresa dell'ultima partita contro la Bulgaria, match che ha garantito alla Serbia il pass per i prossimi Europei.

Thuram e Samardzic per la mediana

Per quanto riguarda il mercato in entrata invece, Giuntoli guarda soprattutto al centrocampo.

Quello di Khephren Thuram del Nizza è il profilo che intriga di più dalle parti della Continassa: costa tra i 30 e i 40 milioni di euro ed è uno dei maggiori talenti europei del panorama attuale, la società ci pensa anche perchè in estate il contratto del fratello dell'interista Marcus sarà ad un solo anno dalla scadenza fissata per giugno 2025.

L'altro nome che piace alla società bianconera è quello di Habib Diarra dello Strasburgo, che potrebbe lasciare la società francese per circa 20 milioni di euro. Ce ne vorranno tra i 5 e i 10 in più invece per strappare Lazar Samardzic all'Udinese, il suo talento e qualità sarebbero molto utili alla mediana bianconera. Il serbo potrebbe inoltre essere impiegato più avanzato a supporto della punta.