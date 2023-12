Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha parlato a TV Play di quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri con la Juventus, rivelando come il toscano avrebbe ampie chance di restare nel club bianconero. Del tecnico livornese e del suo operato nell'ultimo anno e mezzo ha parlato ai microfoni della trasmissione Pressing anche l'ex calciatore Ciccio Graziani.

Juventus, Bargiggia: 'Allegri ha il 60% delle possibilità di proseguire il suo matrimonio con il club bianconero'

Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia è stato ospite ai microfoni di TV Play e parlando del futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus ha rivelato: "Allegri ha ottime possibilità di proseguire il matrimonio con la Juve oltre questa stagione.

Precisamente il 60%. Ad oggi la Juve lo considera come l’allenatore giusto per le caratteristiche di una rosa poco tecnica e più fisica. Un costruttore di gioco come Spalletti avrebbe giocato un pochino meglio, però magari avresti meno punti in classifica". Bargiggia, restando in tema Juventus, ha poi comunque preso in considerazione l'ipotesi di un cambio allenatore per i bianconeri a fine anno: secondo il giornalista dunque, se Allegri dovesse andare via il preferito della società piemontese non sarebbe il grande favorito Antonio Conte ma Thiago Motta. L'attuale tecnico del Bologna, a detta di Bargiggia, rappresenterebbe l'opzione preferita del direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli, che oltre a lui seguirebbe anche il profilo di Raffaele Palladino.

L'allenatore del Monza però, verrebbe considerato ancora acerbo per una panchina prestigiosa come quella della Juventus.

Juventus, Graziani: 'I tifosi bianconeri sono abituati a vincere senza soffrire ma cosa gli vuoi dire ad Allegri?'

Di Massimiliano Allegri e della Juventus ha parlato anche l'ex calciatore Ciccio Graziani: "Cosa vuoi dire ad Allegri?

I tifosi hanno sempre avuto la bocca buona e hanno vinto per tanto tempo. Forse non sono abituati a dover soffrire un po' di più ma l'anno scorso Allegri con una difficoltà enorme ha portato la squadra al terzo posto con infortuni e tutto il resto". Queste le parole dette nelle scorse ore ai microfoni della trasmissione Mediaset Pressing da Graziani, che restando in tema Juventus ha altresì sottolineato come la compagine bianconera non pratichi un gioco spettacolare.

Secondo l'ex calciatore infatti, Fiorentina-Juventus è stata una delle gare più brutte degli ultimi anni ma anche una di quelle dove si è potuta constatare la concretezza degli uomini di Massimiliano Allegri. Graziani ha poi concluso il suo intervento sottolineando come nella formazione bianconera non ci siano fuori classe.

La Juve i fuoriclasse li ha, sono le riserve a mancare

Commento di certo opinabile, per una squadra che tra le proprie fila annovera gente de calibro di Danilo (titolare fisso del Brasile), Rabiot (centrocampista perno della nazionale francese), Vlahovic (pagato 80 milioni di euro e con ampi margini di crescita) e soprattutto Federico Chiesa, certamente il miglior calciatore italiano del momento come sottolineato a più riprese anche dal Ct Luciano Spalletti.

Semmai sono le alternative in panchina a latitare e non poteva essere altrimenti date le difficoltà finanziare e i mancati introiti dalle coppe europee. Allegri comunque è secondo in classifica e farà di tutto per portare la squadra più in alto possibile, a fine anno poi si tireranno le somme.