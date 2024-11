Nelle scorse ore il giornalista Claudio Zuliani ha parlato su Youtube della Juventus e del differente stile comunicativo utilizzato dalla società bianconera rispetto a quelli di Inter o Napoli. Zuliani ha poi parlato dell'emergenza del club bianconero nel reparto difensivo, specie dopo l'infortunio di Juan Cabal.

Zuliani: 'Conte e Marotta fanno polemica, la Juventus sta sempre zitta'

Il giornalista sportivo Claudio Zuliani ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale sottolinea la differenza di stile comunicativo impiegato da Napoli, Inter e Juventus: "Conte a San Siro va innescare la polemica perché si sente preso in giro nella partita contro l'Inter.

Marotta risponde e non rimane zitto, come fa la Juve, rinviando la polemica al mittente e parlando di rigore ineccepibile ai danni di Dumfries. De Laurentiis usa poi il sito ufficiale del Napoli per definire le parole del presidente dell'Inter fuori luogo. Insomma tutti dicono la loro per cercare di condizionare psicologicamente l'associazione arbitri tranne la Juventus, che sta sempre zitta".

Zuliani ha rintuzzato su questo argomento sottolineando: "Ma non sarebbe stata da rimarcare la spinta su Savona ad esempio? So che molti vorrebbero una comunicazione più muscolare da parte della società e quando c'era Conte le cose andavano in maniera diversa cosi come con Allegri. Il toscano in conferenza stampa faceva finta di nulla ma dentro covava il fuoco, altrimenti non si spiega la sua esplosione di rabbia nella finale di coppa Italia".

Sul mercato dei bianconeri per il difensore il giornalista ha aggiunto: "Dopo Bremer la Juve deve rinunciare per infortunio anche a Cabal, restando così con tre centrali di cui uno è Danilo, che non sta vivendo una stagione ottimale dal punto di vista della considerazione da parte del tecnico. Il mercato poi riaprirà a gennaio e fino a quel mese bisognerà stringere la corda e fare gli straordinari.

Certamente Motta potrà inventarsi qualcosa per far fronte all'emergenza come uno spostamento di McKennie nella linea difensiva, ma per favore non parliamo di svincolati perché abbiamo visto Balotelli che sta facendo a Genoa".

Infine sulla Next-Gen, Zuliani ha detto: "La Juventus non voleva cambiare Montero e quindi se c'è stata questa decisione evidentemente qualcosa si era spezzata tra l'uruguaiano e i giocatori.

La Next-Gen è in fondo alla classifica ed il nuovo allenatore Brambilla è chiamato a una sfida importantissima che se dovesse riuscire a vincere gli porterebbe quasi sicuramente dei vantaggi in carriera"

Juve, i tifosi rispondono a Zuliani: 'Penso che sia arrivato il momento che la società si faccia sentire'

Le parole di Zuliani hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi: "Vorrei che la Juve rispondesse a tono ai calunniatori (Commisso e de Laurentiis in primis) e che quando subisce un torto arbitrale (quasi sempre) si facesse sentire pubblicamente. È ora di finirla di stare sempre in silenzio

Io sono convinto che con la giusta dose di educazione, fermezza e di ironia sia giunto il momento di farsi sentire. Non si può delegare la difesa della Juve a noi tifosi perché di quello rimangono poche tracc