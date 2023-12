Dopo le vittorie casalinghe contro Fiorentina e Frosinone, il Milan di Stefano Pioli cerca continuità in Serie A: sabato 9 dicembre alle ore 18 i rossoneri saranno di scena al Gewiss Stadium contro l'Atalanta di Gasperini, che arriva dal pesante ko contro il Torino. La Dea non potrà contare sull'infortunato Scamacca, mentre Pioli spera nel rientro di Leao e valuta le conferme da titolari di Pulisic e Chukwueze.

Milan, 4-3-3 per Pioli: torna Giroud, conferma per Pulisic

Per quanto concerne la possibile formazione, mister Pioli non dovrebbe fare calcoli in vista del decisivo match di Champions contro il Newcastle e dovrebbe schierare la miglior formazione.

La novità può riguardare Rafa Leao che potrebbe rientrare nei convocati per la sfida contro la Dea. In attacco torna dal primo minuto Olivier Giroud che ha scontato i due turni di squalifica e comporrà il tridente assieme a Pulisic e Chukwueze. Mentre Jovic è pronto a subentrare a gara in corso.

A centrocampo si va verso la conferma di Reijnders nel ruolo di play davanti alla difesa. L'ex Az dovrebbe esser affiancato da Loftus-Cheek e Musah, in vantaggio su Pobega e Krunic per completare la mediana. In difesa, scelte obbligate viste le assenze di Thiaw e Kalulu. Per questo Pioli dovrebbe riproporre la retroguardia a quattro formata da Calabria e Florenzi sulle corsie esterne e con Theo Hernandez a far coppia con Tomori al centro.

In porta è confermatissimo Mike Maignan.

Atalanta, 3-4-2-1 per Gasperini: in attacco Lookman e De Ketelaere

Momento complicato per l'Atalanta che nonostante la qualificazione alla fase finale di Europa League, sta riscontrando vari problemi in campionato e quindi ora cerca i tre punti per ritornare alla vittoria e non perdere il treno Champions.

Per quanto riguarda il possibile undici, Gasperini deve far fronte alle numerose assenze come quelle di Toloi, Djimsiti e Scamacca che non saranno a disposizione per la sfida contro i rossoneri. Per questo, in difesa spazio a De Roon, Scalvini e Hateboer, che potrebbe arretrare nei tre dietro in caso di forfait di Kolasinac, non al meglio della condizione.

In porta è confermatissimo Musso. Sulle corsie torna Zappacosta, mentre a sinistra è confermato Ruggeri. A centrocampo spazio al tandem formato da Koopmeiners e Ederson, mentre in attacco i fari sono puntati sul grande ex Charles De Ketelaere. Il talento belga comporrà il reparto offensivo assieme a Lookman e Pasalic, in vantaggio su Miranchuk e Muriel.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Musso; De Roon; Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, De Ketelaere.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Chukwueze, Giroud, Pulisic.

Le statistiche sui precedenti fra nerazzurri e rossoneri

Nella loro storia Atalanta e Milan si sono incontrate finora in 143 partite ufficiali, considerando la Serie A, la Coppa Italia e la Serie B.

In queste sfide i rossoneri hanno vinto 69 volte, mentre 47 sono stati i pareggi e 27 le vittorie dei bergamaschi.

Sul piano delle reti segnate, i milanesi hanno trovato finora 238 contro i 141 dei nerazzurri orobici.