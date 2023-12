Il Crotone conclude l'anno solare con la gara della 19esima giornata, l'ultima del girone d'andata: ad arrivare all'Ezio Scida è l'Avellino con il match che è in programma oggi venerdì 22 dicembre alle ore 20:45.

In panchina ci sarà anche Lamberto Zauli, la cui squalifica è stata dimezzata in settimana dalla seconda sezione della Corte Sportiva d’Appello nazionale. "Non sarà una gara come tutte le altre" ha dichiarato lo stesso allenatore del Crotone nella conferenza stampa della vigilia.

Crotone, Zauli a caccia della vittoria

"Veniamo da ottimi risultati, ma noi non ci dobbiamo guardare indietro - ha dichiarato Zauli - Ciò che abbiamo fatto ha aumentato la nostra autostima ma abbiamo abbastanza esperienza per capire che il campionato è ancora tutto da giocare, mancano ancora tante partite e siamo in tante racchiusi in pochi punti.

Domani sarà uno scontro diretto, importantissimo. L’Avellino grazie alla sua proprietà e al suo direttore generale ha allestito una squadra importante e quindi domani sarà una bellissima partita, nella quale noi cercheremo di continuare ad avere le nostre certezze. Cercheremo di fare una delle nostre migliori partite. Domani si gioca l’ultima giornata d’andata e sarebbe eccezionale chiudere il girone in maniera ottima".

Sull'avversario di turno, Zauli ha dimostrato di avere le idee molto chiare: "L’Avellino è una squadra che sa difendere e ripartire, davanti ha giocatori che hanno dimensione, ha un centrocampo molto esperto, ha più modi per poter fare gol. Affrontiamo una squadra forte. Sarà una partita difficile.

Mi auguro che per i nostri attaccanti sia uno stimolo in più affrontare una squadra così forte. Il risultato passerà da tante palle sporche e quindi dovremo lottare su ogni pallone".

Ultimo sforzo

Dopo alcuni mesi dal suo infortunio il centrocampista Mattia Vitale è tornato ad essere presente nella lista de 24 convocati diramata dal tecnico del Crotone Lamberto Zauli. Un gradito ritorno per i rossoblù, spesso in emergenza a centrocampo.

Non saranno invece della gara gli infortunati Andrea D'Errico e Davide Bove, per i quali il ritorno è previsto all'inizio del nuovo anno. Non sarà della gara nemmeno il centrocampista Luis Rojas, convocato dalla nazionale cilena U23 così come il portiere Paolo Branduani.

Quello che Lamberto Zauli si aspetta dalla sua squadra è una prestazione gagliarda ma soprattutto una vittoria contro un'antagonista del campionato.

Nelle ultime 10 giornate disputate gli squali hanno ottenuto 6 vittorie e 4 pareggi, andando di fatto a risollevare una classifica che sembrava deficitaria. Nell'ultimo turno, i calabresi sono riusciti a sbancare in scioltezza per 0-3 il campo del Monopoli. L'Avellino, invece, si è dovuto accontentare di un pareggio casalingo, 0-0, giunto contro il Taranto di Ezio Capuano.