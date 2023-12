Sarà un venerdì sera frizzante quello che aspetta all'Arechi di Salerno dove la Salernitana ospita il Milan. Pippo Inzaghi ritrova il suo passato. Prima ufficiale da dirigente per Zlatan Ibrahimovic dall'altro lato. Due bomber che hanno fatto la storia del Milan. Se i padroni di casa navigano in cattive acque e le dimissioni di De Sanctis sono un segnale importante in vista del ritorno di Walter Sabatini, dall'altra le parole di Jerry Cardinale hanno fatto capire che il Milan deve fare meglio.

Best wishes to the entire Rossoneri family from Gerry Cardinale, RedBird Capital Partners Founder and Managing Partner, controlling owner of the Club ➡ https://t.co/Ii8dcil2tE



Un saluto e gli auguri a tutta la grande famiglia rossonera da Gerry Cardinale, Fondatore e Managing… pic.twitter.com/tk3K8pLJ1q — AC Milan (@acmilan) December 22, 2023

Tensione in entrambi gli ambienti, mister Filippo dovrà portare a casa punti se vorrà convincere la dirigenza a confermarlo sulla panchina amaranto.

A dirigere l'incontro ci sarà il signor Marco Guida, della sezione CAN di Torre Annunziata. Il Milan è reduce dalla vittoria per 3-0 contro il Monza mentre la Salernitana ormai fanalino di coda è reduce dalla sconfitta contro l'Atalanta stessa squadra che male ha fatto due giornate fa al Milan di Pioli che con un super Lookman e un gol da cineteca di Muriel nel recupero ha dovuto lasciare i tre punti alla Dea al Gewiss Stadium.

It’s time for an early Christmas present 💪#SalernitanaMilan #SempreMilan



Brought to you by 𝘄𝗲𝗳𝗼𝘅 pic.twitter.com/Lz3R7BnqS2 — AC Milan (@acmilan) December 22, 2023

Il Milan ha perso troppi punti in campionato ed ha bisogno di sfruttare il buon calendario per recuperare terreno e stare agganciato al duo di testa composto da Inter e Juventus.

Tra i tanti infortuni il rientro da titolare di Ismael Bennacer è la modfica tattica che prevederà Stefano Pioli vista l'assenza di Yunus Musah e du Tommaso Pobega, per questo è stata anche congelata la partenza di Rade Krunic. Torna titolare anche Simon Kjær date le numerose assenza in difesa dove invece ritorna capitan Davide Calabria a destra e a sinistra Theo Hernandez.

Olivier Giroud dovrebbe partire titolare con Luka Jovic che dalla panchina vorrà comunque lasciare il segno.

Il portiere Ochoa è ancora fuori dai convocati quindi spazio a a Costil come estremo difensore della squadra di Pippo Inzaghi. Recupero importante quello di Mazzocchi torna a destra a patto che Bradaric inizi la sua prestazione sulla fascia sinistra o venga preservato essendo in ottica di passare ai granata di Torino.

Lovato dopo la partita di Bologna ha perso il ruolo di titolare e allora in difesa Daniliuc e Gyomber con la coppia Fazio e Pirola. A centrocampo pesa l'assenza per squalifica di Maggiore con Coulibaly e Kastanos titolari e il ballottaggio di Bohinen e Legowski per completare la mediana. Antonio Candreva da ex interista è un piede caldo contro il Milan e dovrebbe partire titolare assieme a Dia, eventualmente con Cabral e con Simy o Ikwuemesi come riferimento centrale.

I convocati di Inzaghi per la sfida contro il Milan

Portieri: Costil, Fiorillo, Salvati.

Difensori: Bradaric, Bronn, DSaniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia.

Centrocampisti: Bohinen, Coulibaly, Kastanos, Legowski, Martegani, Mazzocchi.

Attaccanti: Botheim, Cabral, Candreva, Dia, Ikwuemesi, Simy, Tchaouna.

Salernitana - Milan le quote e i pronostici

Padroni di casa che partono con il pronostico nettamente sfavorevole la cui vittoria viene pagata a 7 con il pareggio a 4,75 e la vittoria del Milan a 1,42. La quota GOL si fa preferire alla quota NOGOL la prima a 1,77 mentre la seconda a 1,95. In quanto a numero di GOL invece la quota Over 2,5 viaggia a 1,60 mentre l'over 3,5 a 2,45 sembrerebbe un azzardo che non valga tanto la giocata. Il risultato esatto con la quota più bassa è lo 0 - 2 seguito dallo 0 - 1 e dalle'1-2 a 8,50.

Sono Rafael Leao e Olivier Giroud i giocatori indiziati a segnare il primo gol dell'incontro con una quota di 4,75 per entrambi, segue in terza posizione Luka Jovic con 5,75 e per la Salernitana questa piccola classifica è guidata da Dia con 8,75 che precede Simy a 13.