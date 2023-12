Brutte notizie per la Juventus in vista della gara contro il Frosinone, del 23 dicembre. Infatti mister Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Federico Chiesa a causa di un fastidio al tendine rotuleo, anche se il tecnico livornese ha sottolineato che non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. In ogni caso Chiesa non sarà a disposizione per la gara contro il Frosinone e nei prossimi giorni si capirà se potrà esserci per il match del 30 dicembre contro la Roma. Al posto del numero 7 juventino potrebbe trovare spazio il giovane Kenan Yildiz.

Una buona notizia, invece, arriva dal centrocampo dove tornerà Adrien Rabiot che sarà titolare: il francese si è ristabilito dopo il problema al costato che gli ha impedito di essere a disposizione contro il Genoa.

Allegri non terrà conto delle diffide

L’obiettivo della Juventus è quello di tornare da Frosinone con i tre punti: è stato questo il messaggio lanciato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

Inoltre, l’allenatore della Juventus ha sottolineato che non terrà conto delle diffide che pendono sulla testa dei suoi giocatori: “La partita più importante è quella di domani”. A rischio squalifica ci sono Federico Gatti, Andrea Cambiaso, Danilo e Manuel Locatelli, i quali però non verranno risparmiati da Allegri e saranno titolari. La Juventus contro il Frosinone schiererà la formazione migliore, anche se ci sarà un cambio obbligato in attacco.

L’assenza di Federico Chiesa costringerà il tecnico livornese a modificare il reparto avanzato anche perché non ci sarà nemmeno Moise Kean.

Allegri ha spiegato che deve ancora decidere chi sarà titolare tra Dusan Vlahovic, Arek Milik e Kenan Yildiz. La soluzione più logica sarebbe quella di inserire il turco classe 2005 al fianco del serbo, ma non è da escludere nemmeno che si opti per il doppio centravanti, ovvero Milik e Vlahovic. La decisione verrà presa solo nelle prossime ore, considerando anche un fattore non di poco conto: Allegri vuole avere in panchina un cambio che sia in grado di essere determinante.

Per questo motivo non è del tutto da escludere che possa essere Vlahovic a partire dalla panchina.

L’importanza di Rabiot

La notizia più importante per la Juventus è sicuramente il recupero di Adrien Rabiot. Infatti nella gara contro il Genoa i bianconeri hanno risentito parecchio dell’assenza del francese. Gli allunghi di Rabiot sono spesso determinanti per la squadra e soprattutto i suoi recuperi permettono alla difesa di essere più protetta.

Dunque per Allegri è fondamentale avere a disposizione il suo vicecapitano, anche perché la squadra avrà bisogno di giocare bene tecnicamente contro una squadra abile a far girare la palla come il Frosinone di Eusebio Di Francesco.