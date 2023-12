Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli osserverebbe due profili per la prossima estate, quello di Raphael Varane difensore centrale in scadenza nel 2024 Manchester United e quello di Victor Boniface, centravanti nigeriano attualmente in forza nel Bayern Leverkusen.

Juventus, Varane a parametro 0 sarebbe un'occasione d'oro per l'estate ma il suo ingaggio appare proibitivo

La Juventus in estate potrebbe tornare sul mercato alla ricerca di un difensore centrale di esperienza ed il profilo di Raphael Varane farebbe al caso dei bianconeri.

Lo stopper francese ex Real Madrid sta vivendo una stagione da comprimario nel Manchester United, dove Ten Hag lo ha utilizzato tra tutte le competizioni per appena 737 minuti di gioco. Un bottino estremamente ridotto per un calciatore abituato a vincere tutto con le "Merengues" e che potrebbe spingerlo a non rinnovare un contratto che scadrà con i "Red Devils" nel prossimo 2024. Se cosi fosse, Varane finirebbe a giugno nella lista di quei parametro 0 di lusso ai quali la Juventus ha sempre dato una certa rilevanza e di conseguenza il club bianconero e lo staff del francese potrebbero entrare in contatto per trovare un'accordo. In tutto questo ci sono da segnalare due fattori: il primo, qualora Varane non rinnovasse col Manchester United attirerebbe l'attenzione di una serie di squadre pronte a darsi battaglia per prendere un calciatore del suo livello senza dover spendere nulla per il cartellino; il secondo, attualmente Varane percepisce dal Manchester United un ingaggio monstre da 20 milioni di euro, risultando l'elemento più pagato di tutta la rosa dei "Red Devils".

Una cifra che la Juventus non potrebbe certamente permettersi e che di conseguenza dovrebbe essere ridiscussa al ribasso tra le parti.

Juventus, se in estate partisse Vlahovic i bianconeri potrebbero andare su Boniface del Leverkusen

La Juventus, sia per motivi tecnici che per ragioni di bilancio, potrebbe mettere sul mercato in estate Dusan Vlahovic e in caso cedesse il serbo potrebbe poi dirottare parte dei soldi incassati su Victor Boniface.

Classe 2000, nato in Nigeria e di piede destro, Boniface rappresenta una delle sorprese di questa annata calcistica: nel Bayern Leverkusen infatti è andato a segno per ben 14 volte in 21 match disputati tra tutte le competizioni, confezionando inoltre 7 assisti gol per i propri compagni. Una caratteristica tecnica che lo renderebbe un bomber moderno e che avrebbe attratto le attenzioni del direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli.

Il Leverkusen, che si è legato a Boniface da un contratto che scadrà nel lontano 2028, valuterebbe il suo cartellino 40 milioni di euro, soldi di cui la Juve potrebbe disporre solo se come già accennato cedesse Vlahovic.