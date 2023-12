Nelle scorse ore l'ex calciatore Patrice Evra ha parlato a Tuttosport del dualismo tra Juventus e Inter, sottolineando come gli uomini di Simone Inzaghi potrebbero essere spaventati dalla fame di vittoria che i bianconeri stanno mostrando in questa stagione. Secondo l'ex calciatore bianconero Valeri Bojinov invece i nerazzurri avrebbero una rosa pronta per vincere ogni competizione.

Evra: 'L'Inter ha paura dei bianconeri perché sanno quanto gli uomini di Allegri siano affamati di vittorie'

"All’Inter temono la Juve, sanno che è forte, assetata di "revanche" e di vittorie" questa è l'affermazione più risonante fatta da Patrice Evra nell'intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni di Tuttosport.

L'ex calciatore ha poi aggiunto: "I punti di distacco in classifica sono appena due. E sono già passate 15 giornate. Non è azzardato né affrettato tirar giù i primi bilanci. I valori fra le prime due sono molto livellati, equilibrati. L’Inter ha il miglior attacco e la miglior difesa, la Juve la seconda miglior difesa".

Evra ha poi sottolineato come le due squadre distribuiscano i loro gol segnati in maniera totalmente diversa, con i nerazzurri che si affidano al capocannoniere della Serie A Lautaro Martinez mentre i bianconeri si affidano a un collettivo che vede spesso andare in gol i centrocampisti ed i difensori, Gatti su tutti.

L'ex difensore francese ha poi ribadito che nello scontro diretto giocato all'Allianz Stadium tra Juventus e Inter a fine novembre non si sia notata una grossa differenza e che di conseguenza il duello tra le due squadre potrebbe protrarsi fino alla fine.

Evra ha infine concluso la sua intervista affermando: "Allegri è un po’ come il 'coach' scozzese: il calcio è un gioco semplice, la tattica conta ma fino a un certo punto. Grinta, volontà, applicazione, occhi di tigre alla fine fanno la differenze. Caratteristiche che la mia ex squadra sta sfoggiando".

Bojinov: 'Nell'Inter chiunque scende in campo può lasciare il segno, per me i nerazzurri possono vincere tutto'

Di tutto altro parere è invece Valeri Bojinov, ex calciatore che ai microfoni di TV Play ha detto dell'Inter: "L'Inter può vincere tutto: ha una rosa ampia anche se non gioca Lautaro Martinez. Chiunque scende in campo lascia il segno: se fossi un giocatore dell’Inter sarei felice anche senza giocare tanto.

Hanno la consapevolezza di essere forti e la finale di Champions dello scorso anno ha dato ulteriore spinta e fiducia".

Bojinov, spostandosi poi sul tema Roma e parlando nello specifico di Pellegrini, ha sottolineato come il capitano dei giallorossi sarebbe in difficoltà da quanto nella Capitale è approdato Paulo Dybala.