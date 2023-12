Nelle scorse ore il giornalista Fabio Santini ha parlato a TV Play del possibile mercato dell'Inter, rivelando come la società nerazzurra avrebbe trovato un accordo con Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli che andrà in scadenza di contratto con i partenopei nell'estate del 2024. Anche Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha parlato dell'Inter e nello specifico della situazione inerente il rinnovo contrattuale di Lautaro Martinez.

Inter, Santini sul mercato dei nerazzurri: 'Marotta ha già preso Zielisnki ed il polacco firmerà per un contratto di 4 anni'

Il giornalista sportivo Fabio Santini è stato intervistato nelle scorse ore da TV Play e parlando del possibile Calciomercato dell'Inter ha rivelato: "Zielinski l’Inter l’ha già preso, ha detto di no ad un’offerta milionaria dell’Arabia Saudita. Ha detto di no ai continui richiami di Aurelio De Laurentiis per il prolungamento del contratto. Ha detto di sì all’Inter, 2+2 anni, i primi due a 3,5 milioni più bonus." Santini, restando sul tema del possibile calciomercato dell'Inter ha poi aggiunto un dettaglio su Nicolò Barella: "Frattesi è stato preso perché Barella è nel novero dei calciatori che nel giugno 2024 potrebbero uscire".

Secondo il giornalista dunque, sul centrocampista sardo ci sarebbe da tempo il Real Madrid che in estate potrebbe versare nelle casse dei nerazzurri una cifra vicina agli 80 milioni di euro. Una somma che secondo Santini dovrebbe convincere i massimi dirigenti dell'Inter a lasciare andare il mediano classe '97. Il giornalista ha poi concentrato il suo discorso sulle possibili mosse di mercato della Juventus, rivelando come i bianconeri avrebbero messo in cima alla lista degli obiettivi il profilo di Teun Koopmeiners, mediano poliedrico dell'Atalanta valutato circa 45 milioni di euro.

Stando alle parole di Santini, Giuntoli sarebbe dunque disposto a cedere due giovani elementi della rosa bianconera, vale a dire Samuel Iling-Junior e Kenan Yildiz. Tuttavia, sul turco le notizie sarebbero contrastanti, in quanto la società piemontese avrebbe recentemente confermato la volontà di puntare sul suo profilo per il futuro.

Inter, Di Marzio: 'Nonostante su Lautaro ci siano Real e Barcellona lui vuole restare in nerazzurro e rinnovare'

Del mercato in casa Inter e nello specifico della situazione inerente il rinnovo di contratto del "Toro" Lautaro Martinez ha parlato Gianluca Di Marzio a Sky Sport: "Real, Barcellona, squadre di Premier potrebbero essere interessate, invece no, vuole rinnovare a cifre più alte ma già guadagna bene e vuole restare soprattutto. Un grande attestato di stima e fiducia per l’Inter, ormai il club a livello internazionale può continuare a dire la sua". Lautaro Martinez potrebbe dunque avere la volontà di legarsi a vita nell'Inter, seguendo le orme di un altro argentino che ha scritto la storia recente del club lombardo, Javier Zanetti. L'ex capitano, ha indossando la maglia nerazzurra per ben 19 stagioni, collezionando 615 presenze con il "Biscione". Numeri pazzeschi che Lautaro potrebbe avere messo nel mirino.