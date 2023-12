Nelle scorse ore il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha rivelato con un messaggio sul proprio account X come il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli starebbe pensando a Thiago Motta per il futuro della panchina bianconera. Anche il giornalista Michele Haimovici ai microfoni di Fuori di Juve, ha parlato dell'eventuale arrivo del tecnico Italo-brasiliano alla Continassa, sposandone la candidatura.

Juve, Pistocchi: 'Dopo il no incassato da De Zerbi e Palladino Giuntoli sta puntando deciso su Thiago Motta'

"Mi dicono che sia De Zerbi che Palladino abbiano rifiutato le proposte di Giuntoli, e che il Ds bianconero punti deciso su Thiago Motta" cosi ha esordito Maurizio Pistocchi nel messaggio pubblicato poche ore fa sul proprio account X.

Il giornalista sportivo, rintuzzando sul tema Juventus e parlando di quello che potrebbe essere il futuro di Allegri ha poi aggiunto: "Se fosse vero quello che Allegri ha sempre sostenuto l’obiettivo della Juve è la zona Champions il suo nervosismo sarebbe inspiegabile. Forse sa che non sarà più l’allenatore l’anno prossimo, e vuole lo Scudetto per lasciare da vincente?". In tutto questo è doveroso sottolineare due cose: la prima, Thiago Motta potrebbe effettivamente essere un profilo prendibile per la Juventus, in quanto il tecnico italo-brasiliano andrà in scadenza di contratto con il Bologna nella prossima estate. La seconda, non meno importante, Allegri è legato al club bianconero fino al prossimo 2025 e di conseguenza un eventuale cambio in panchina per la Juventus dovrebbe essere concordato con la società piemontese.

Juve, Haimovici sposa la candidatura di Thiago Motta: 'Al contrario di molti tecnici ora alla ribalta cura la fase difensiva'

Anche il giornalista sportivo Michele Haimovici ha commentato ai microfoni di Fuori di Juve l'indiscrezione che vorrebbe la Juventus su Thiago Motta: "Thiago Motta in bianconero? Magari! Al di là di tutti i nomi che sono alla ribalta di allenatori importanti come De Zerbi o Farioli che prediligo il gioco ma che lasciano indietro la fase difensiva, Thiago Motta in questo è diverso dagli altri: il suo ruolo come vertice basso da calciatore gli ha fatto capire che difendersi e prendere pochi gol è importante.

Basta vedere il suo Bologna con Calafiori, che venuto dall'estero come un terzino ora è uno dei difensori centrali italiani". Haimovici ha poi concluso il suo intervento parlando della recente multa inferta a Massimiliano Allegri per le proteste post Genoa-Juventus: "Il tecnico bianconero ha giustamente espresso il suo giudizio, ha fatto bene a protestare visto che il fallo di mano era netto, quindi sarebbe stato rigore. Se dovessimo pensare a Mourinho, le sue lamentele palesi sono note. In ogni gara il suo staff e la panchina della Roma restano spesso in piedi, come per esempio ho visto contro la Fiorentina".