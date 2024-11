Nelle scorse ore il giornalista sportivo Guido Tolomei ha parlato a Juventibus rivelando l'indiscrezione di calciomercato che vorrebbe il ds della Juve Cristiano Giuntoli aver messo in cima alla lista dei propri desideri il nome di Victor Osimhen. Secondo Tolomei inoltre la formazione bianconera non riuscirà a giocarsi lo scudetto con l'Inter.

Tolomei: 'Il primo nome sul taccuino di Giuntoli è quello di Victor Osimhen'

"Il primo nome sul taccuino di Giuntoli è Victor Osimhen" questo è quanto riferito alla trasmissione Twitch Juventibus da Guido Tolomei.

Il giornalista ha proseguito su questo tema specificando: "Il primo nome sul taccuino di un ds non vuol dire che quest'ultimo comprerà certamente quel giocatore. Vuol dire che i primi pensieri e le prime mosse di quel dirigente saranno votate a tentare di prendere il calciatore in questione. Ci sarà dunque un lavoro e potenzialmente un fallimento con successiva virata su altri profili".

Tolomei ha proseguito: "Con questo voglio specificare che la Juventus non comprerà sicuramente Osimhen. Inoltre va sottolineato come il club bianconero, se tentasse l'approccio con il nigeriano, dovrebbe cedere Vlahovic, perché entrambi non se li potrebbe permettere. Poi c'è anche un'altra trattativa da considerare però su un altro binario, che è quella di Jonathan David.

L'attaccante canadese arriverebbe però a zero".

Il giornalista si è poi focalizzato sulle ambizioni della formazione bianconera in questa stagione: "Secondo me la Juventus non arriverà neanche vicina all'Inter in classifica e con questo non voglio dire che la stagione sarà una di quelle spacca tifo. Credo semplicemente che ci saranno dei passi falsi, si scoprirà qualche investimento sbagliato e quindi sostengo che la squadra sarà veramente competitiva per vincere lo scudetto l'anno prossimo".

Infine Tolomei ha aggiunto: "La Juventus deve ragionare in una certa maniera e sono certo che Giuntoli in questo momento neanche pensa ad non entrare nella prossima Champions League. Perché non posizionarsi fra le prime quattro causerebbe dei danni veramente importanti alla società. In questo momento però non sono spaventato tanto da avere davanti squadre come Lazio o Fiorentina ma temo club come Milan o Napoli.

Perché in questo preciso instante non mi sento superiore all'Atalanta, all'Inter e neanche alla squadra di Conte".

Juventus, i tifosi rispondono a Tolomei: 'Vlahovic va venduto'

Le parole di Tolomei, specie quelle sull'attacco dei bianconeri, hanno catturato l'attenzione di alcuni tifosi: "Vlahovic va venduto", sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Trovare il vice Vlahovic non è affatto semplice, limiteremo solamente i danni. Dusan dovrebbe pensare bene alla proposta della società".