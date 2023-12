Giovedì 4 gennaio alle ore 21 si giocherà Juventus-Salernitana, gara valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia 2023/24. Allegri parrebbe voler puntare su Rugani titolare in difesa, così come su Nicolussi Caviglia al posto di Locatelli in mezzo al campo, mentre il reparto d'attacco dovrebbe essere affidato dal primo minuto a Yildiz e Milik. Filippo Inzaghi, invece, sembrerebbe essere propenso a schierare il 4-3-2-1 con Kastanos e uno tra Cabral e Tchaouna sulla trequarti campo e Ikwuemesi come vertice offensivo. Chi uscirà vincente da questa gara dovrà affrontare il Frosinone ai Quarti di Finale.

Statistiche: gli ultimi sei incontri tra Salernitana e Juventus disputati in Serie A vedono il bilancio pendere considerevolmente dalla parte dei bianconeri con quattro vittorie ottenute, mentre i campani hanno avuto la meglio solo in un'occasione: l'altro match si è concluso in parità. Dusan Vlahovic, inoltre, è andato a segno contro i granata in due degli ultimi tre incontri disputati.

Juventus, ballottaggio Iling-Kostic

Mister Allegri e la sua Juventus affronteranno la Salernitana non potendo contare sulle prestazioni degli infortunati De Sciglio, Alex Sandro e Kean. Per approdare al turno successivo di Coppa Italia, il tecnico dei bianconeri potrebbe optare per il 3-5-2, con Perin a difesa dei pali.

Triade arretrata che avrà buone chance di essere inizialmente formata da Rugani, Bremer e Danilo. Il centrocampo della Juventus, invece, potrebbe essere composto da Nicolussi Caviglia, Miretti e Rabiot in mezzo al reparto, con Weah come ala destra e uno tra Iling-Jr e Kostic sul fronte sinistro. Stando alle gerarchie del mister il calciatore inglese classe 2003 dovrebbe avere più chance per una maglia da titolare rispetto all'ex Eintracht.

Il duo d'attacco della Vecchia Signora, infine, ha ottime possibilità di avere come interpreti Yildiz e Milik.

Salernitana, Cabral e Tchaouna in lizza per una maglia

Filippo Inzaghi e la sua Salernitana si troveranno davanti una delle squadre più attrezzate per vincere questa edizione della Coppa Italia: per affrontare la compagine piemontese il gruppo guidato dall'ex Milan sarà chiamato a fare a meno degli indisponibili Ochoa e Dia con il 4-3-2-1 che dovrebbe essere il modulo di partenza.

Costil sarà l'estremo difensore. Mazzocchi e Bradaric dovrebbero vestire i panni dei terzini, la coppia arretrata sarà presumibilmente formata invece da Gyomber e Pirola. Coulibaly, Legowski e Bohinen andranno, con buona probabilità, a comporre il centrocampo della squadra campagna, mentre sulla trequarti dovremmo trovare Kastanos e uno tra Cabral e Tchaouna col primo ad avere più chance di essere titolare. Il vertice offensivo della Salernitana sarà presumibilmente Ikwuemesi.

Le probabili formazioni di Juventus-Salernitana

Juventus (3-5-2): Perin, Rugani, Bremer, Danilo, Weah, Miretti, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Iling Jr. (Kostic), Yildiz, Milik. Allenatore: Allegri.

Salernitana (4-3-2-1): Costil, Mazzocchi, Pirola, Gyomber, Bradaric, Legowski, Coulibaly, Bohinen, Kastanos, Cabral (Tchaouna), Ikwuemesi. Allenatore: F. Inzaghi.