Nelle scorse ore il giornalista sportivo Daniele Longo ha riportato quello che sarebbe il pensiero di Massimiliano Allegri su Kalvin Phillips, mediano del Manchester City: secondo il giornalista in particolare il tecnico toscano non riterrebbe l'inglese adatto al gioco della sua Juventus.

Nel frattempo alla Continassa si starebbe già pensando alla prossima destinazione di Arthur, regista brasiliano attualmente in prestito alla Fiorentina ma che a giugno dovrebbe tornare in bianconero.

Juventus, Longo sul mercato dei bianconeri: 'Allegri non ritiene Phillips un calciatore idoneo per la sua squadra'

Il giornalista sportivo Daniele Longo sul portale Calciomercato.com ha scritto della Juventus e di quella che sarebbe l'opinione del tecnico Massimiliano Allegri sul possibile arrivo di Kalvin Phillips, mediano del Manchester City accostato ai bianconeri: "Nelle ultime ore si è aperta un’autostrada per arrivare al centrocampista del Manchester City Kalvin Phillips: il giocatore ha già dato il suo benestare alla soluzione bianconera. Per Giuntoli non sarebbe un problema trovare un accordo con il club inglese, però Phillips non convince Allegri che non lo ritiene un giocatore idoneo per la sua Juve".

Longo, restando sul tema Phillips ha poi sottolineato come la Juventus, nonostante sia stata contattata direttamente dagli agenti del calciatore inglese, non avrebbe neanche iniziato una vera trattativa per il centrocampista. Secondo il giornalista infatti, la volontà della società piemontese sarebbe quella di prendere un mediano ma senza andare contro i dettami tattici di Allegri, che avrebbe indicato come rinforzo ideale il nome di Pierre-Emile Hojbjerg.

In merito a questo, indiscrezioni degli scorsi giorni parlano di una certa reticenza del Tottenham a lasciare andare il centrocampista danese con una formula diversa rispetto a quella della cessione a titolo definitivo. Gli "Spurs" valuterebbero il cartellino di Hojbjerg 30 milioni di euro, una cifra che a oggi la Juventus non potrebbe permettersi, salvo cessioni "dolorose" come quella di Samuel Iling-Junior o di Fabio Miretti.

Arthur dovrebbe tornare a giugno per poi essere ceduto definitivamente

Oltre dalla cessione dei giovani talenti del proprio vivaio, la Juventus per la prossima estate potrebbe ricavare dei soldi anche dalla vendita di Arthur: il centrocampista brasiliano attualmente in prestito nella Fiorentina sta vivendo una delle sue migliori stagioni tuttavia sia il prezzo del suo cartellino, circa 20 milioni di euro, sia lo stipendio che percepisce lo renderebbero un profilo molto complicato da riscattare per i viola. Di conseguenza, Arthur dovrebbe tornare alla base il a giugno per poi ripartire alla volta dell'Arabia Saudita o dell'Inghilterra. Con i soldi eventualmente incassati dalla cessione del brasiliano, la Juventus a sua volta potrebbe investire in uno dei profili che Giuntoli seguirebbe come ad esempio Lewis Ferguson del Bologna.