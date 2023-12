Nelle ultime ore la Juventus starebbe cullando il sogno di riportare in Serie A Achraf Hakimi, ora in forza al Paris Saint Germain. Per quanto concerne l'attacco, invece, interesserebbe Felipe Anderson della Lazio che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno e che potrebbe dunque essere acquisito a parametro zero in estate. Il Milan, invece, potrebbe presto ricevere delle offerte ufficiali dal Bayern Monaco per Mike Maignan.

La Juventus studia il colpo per la corsia destra

Il club bianconero sarebbe disposto ad allacciare i contatti con il Paris Saint Germain per Hakimi.

L'ex Inter è un profilo congeniale perchè in grado di giocare da fluidificante nel centrocampo a cinque ma anche come terzino nei quattro di difesa. La sua valutazione sarebbe però di circa 70 milioni di euro senza contare che il marocchino percepisce qualcosa come 8 milioni netti l'anno. Insomma l'operazione appare economicamente impossibile da imbastire: l'unico spiraglio sarebbe rappresentato dal possibile arrivo di Antonio Conte il prossimo anno in bianconero, solo una ferma volontà di riabbracciare il tecnico con cui ha vinto uno scudetto all'Inter potrebbe di fatti condurre Hakimi a fare uno sforzo a livello di ingaggio sempre che Giuntoli (cosa tutt'altro che scontata) riesca a trovare una formula (e una cifra) che soddisfi il PSG.

Dalla Lazio il jolly per la Juventus del futuro

Per quanto riguarda l'attacco, Cristiano Giuntoli avrebbe invece puntato i fari su Felipe Anderson della Lazio. Il brasiliano non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con i biancocelesti e sarebbe un profilo molto gradito perché schierabile in diversi ruoli. Il calciatore può agire da esterno nel tridente offensivo ma anche come seconda punta nel 3-5-2.

A fine anno la Juventus potrebbe decidere di cedere uno degli attaccanti presenti in rosa per far cassa, ecco che un calciatore della qualità ed esperienza del verdeoro potrebbe fare comodo. Fin qui però quella di Anderson è stata una stagione piuttosto opaca con un solo gol realizzato, quello contro il Sassuolo in trasferta.

Ci si ricorda di lui anche per due splenditi assist realizzati a Napoli in occasione della vittoria dei suoi per 1-2.

Maignan fa gola al Bayern Monaco per il post Neuer

Il Milan infine potrebbe ricevere a fine stagione un'offerta dal Bayern Monaco per Mike Maignan: punto fermo della difesa rossonera, Maignan ha il contratto in scadenza nel 2026 e vale almeno 50 milioni di euro. I dirigenti rossoneri non hanno alcuna intenzione di perderlo ed anzi vorrebbero già avviare le pratiche per il rinnovo proprio per allontanare potenziali club interessati. I bavaresi lo seguono da tempo perché necessitano di un profilo in grado di raccogliere l'eredità di Manuel Neuer: solo un'offerta fuori mercato potrebbe far vacillare il Milan come accaduto questa estate quando per 80 milioni è stato ceduto in Premier un simbolo come Sandro Tonali.