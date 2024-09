La Juventus non ha molto tempo per celebrare la vittoria per 3-1 contro il PSV Eindhoven in Champions League, poiché già sabato 21 settembre alle ore 18 sarà attesa da un nuovo impegno cruciale: la sfida contro il Napoli. Un match che rappresenta un banco di prova importante per i bianconeri, sia in termini di classifica che di continuità di prestazioni.

Non è da escludere che, in vista della sfida contro i partenopei, possano esserci dei cambi di formazione. Il focus principale per Thiago Motta sarà certamente sulla condizione atletica della squadra, reduce da un’intensa partita in Champions, dove alcuni giocatori sono usciti un po’ acciaccati.

Tra questi spicca Federico Gatti, il difensore centrale numero 4, che ha subito una botta alla caviglia durante il match contro il PSV.

Nonostante questo piccolo incidente, lo stesso Motta, subito dopo la vittoria europea, ha rassicurato tifosi e stampa affermando che per Gatti non si tratta di nulla di grave: “Ha avuto una piccola distorsione, ma nulla di importante. Lo valuteremo ma non ha niente di importante”. Tuttavia, le sue condizioni saranno monitorate con attenzione nei prossimi giorni per capire se sarà al 100%.

Gatti punta il Napoli

Al momento, le sensazioni sono positive, e sembra probabile che Gatti possa essere titolare sabato. L'alternativa sarebbe Danilo, il quale durante la gara di Champions è stato coinvolto nell’episodio che ha portato al gol del PSV, commettendo un errore di posizionamento.

Danilo ha vissuto un inizio di stagione complicato, con poche presenze e difficoltà nell'adattarsi agli schemi di Thiago Motta. Nonostante ciò, il tecnico ha sempre speso parole positive nei confronti del brasiliano, lasciando intendere che il giocatore ha ancora un ruolo importante.

Tuttavia, per la partita contro il Napoli, la Juventus potrebbe puntare nuovamente sulla solidità della coppia Gatti-Bremer, che finora ha garantito una buona tenuta difensiva e zero gol subiti in campionato.

La carica di Gatti

In attesa delle scelte definitive di formazione, l’ambiente bianconero si gode il successo europeo con un occhio già rivolto alla sfida di campionato. Federico Gatti, uno dei protagonisti di questo avvio di stagione, ha voluto commentare su Instagram la vittoria contro il PSV con parole che ben rappresentano lo spirito della squadra: “Iniziato la Champions nel modo migliore. Non fermiamoci: sabato c’è un’altra battaglia!”. Il numero 4 bianconero, in questo avvio di stagione, è stato uno degli uomini fondamentali e si è guadagnato anche i gradi di capitano.