Il Crotone prosegue la sua opera di sfoltimento della rosa, dopo il centrocampista Pasquale Giannotti ceduto al Trento a titolo definitivo gli squali hanno ufficializzato il trasferimento in prestito dell'attaccante Orazio Pannitteri alla Pro Vercelli. A rimanere in partenza è il portiere Paolo Branduani, attualmente fuori rosa. Per lui, dopo i sondaggi di Juve Stabia e Gubbio si sarebbe fatto sotto il Latina. In entrata il Crotone starebbe valutando l'acquisto del difensore Luca Marrone, già in estate vicino al ritorno in Calabria prima di firmare - da svincolato - con il Lecco in Serie B.

Crotone, saluta Pannitteri

Dopo aver racimolato una decina di presenze nel girone d'andata con la maglia del Crotone l'attaccante siciliano Orazio Pannitteri ha salutato la Calabria per trasferirsi, fino al termine della stagione, alla Pro Vercelli. Una cessione dettata dalla volontà da parte del club di concedere maggiore minutaggio ad un calciatore, ancora giovane, che ha mostrato buone qualità. La scelta della Pro Vercelli non sembra essere casuale: nel recente passato le due società, che vantano buoni rapporti, hanno condotto operazioni simili che hanno permesso a calciatori del Crotone di ottenere minuti e spazio in un altro girone prima di fare ritorno in maglia rossoblù a fine anno.

Marrone per il Crotone

Dopo essersi svincolato dal Monza il difensore Luca Marrone è stato a lungo a Crotone per svolgere le sue vacanze estive, allenandosi anche presso il Centro Sportivo "Antico Borgo".

Nelle ultime settimane di mercato, dopo essere stato accostato proprio agli squali (in questo caso sarebbe stato un ritorno) il calciatore ha trovato un accordo con il Lecco, tornando a calcare i campi della Serie B. Pochi mesi non hanno garantito un ruolo da protagonista in cadetteria al calciatore che in queste giornate starebbe valutando un nuovo trasferimento e, in questo caso, proprio il ritorno a Crotone potrebbe rappresentare più che una semplice ipotesi.

Branduani cerca squadra

Tra i calciatori che potrebbero cambiare maglia in questa finestra di trattative c'è l'esperto portiere Paolo Branduani. Dopo essere stato accostato con insistenza alla Juve Stabia e successivamente essere stato un'idea del Gubbio, l'estremo difensore sarebbe finito nella lista dei possibili acquisti del Latina.

In questo caso la sua cessione dovrebbe concretizzarsi a titolo definitivo. In maglia rossoblù Paolo Branduani ha trovato poco spazio giocando solamente nel girone d'andata dello scorso campionato sotto la gestione del tecnico Franco Lerda prima di finire in panchina in favore del più giovane portiere Andrea Dini.