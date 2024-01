Inizia a muoversi il mercato di riparazione di gennaio in casa Crotone. La società rossoblù ha ufficializzato nelle ultime ore la cessione del centrocampista Pasquale Giannotti al Trento. Gli squali, che torneranno in campo domenica 7 gennaio alle ore 18:30 all'Ezio Scida contro il Catania, potrebbero effettuare altre cessioni nelle prossime ore. In uscita il portiere Paolo Branduani vicino al ritorno alla Juve Stabia. In entrata gli squali starebbe seguendo il centrocampista Marchel Buchel, attualmente svincolato.

Giannotti, addio al Crotone

Dopo aver vissuto la seconda parte della passata stagione in prestito al Monopoli il centrocampista Pasquale Giannotti ha fatto ritorno per fine prestito al Crotone.

Circa una decina di presenze nel girone d'andata, per lo più da subentrato, hanno portato il calciatore a decidere di voltare pagina. Il Trento ha ufficializzato il suo trasferimento a titolo definitivo andando ad aggiudicarsi il centrocampista cresciuto nel settore Primavera degli squali. Il calciatore ha firmato con il club gialloblù fino al 30 giugno 2025.

Prime parole in gialloblu

A seguito della firma con il club degli Aquilotti il centrocampista Pasquale Giannotti ha preso la parola sul sito ufficiale del club. "Sono entusiasta di essere un nuovo calciatore del Trento - ha dichiarato -, la società mi aveva cercato già durante lo scorso mercato ma, al tempo, l’operazione non si è poi conclusa.

Il fatto, però, che mi abbia contattato nuovamente, mi ha spinto ad accettare convintamente questa proposta. Sono sicuro che al Trento si possa fare bene: il Club è solido e ambizioso".

Crotone, le altre operazioni

Nei prossimi giorni il Crotone potrebbe andare a cedere il portiere Paolo Branduani alla Juve Stabia. In uscita anche il difensore Manuel Nicoletti, attualmente fuori rosa per il quale si starebbe cercando una sistemazione in Serie C.

Non ci sarebbero al momento novità sulla possibile cessione dell'attaccante Orazio Pannitteri (in prestito) alla Pro Vercelli. In entrata il Crotone si sarebbe iscritto alla corsa per il centrocampo Marcel Buchel, che interesserebbe anche SPAL e Perugia in Serie C oltre al Sudtirol in Serie B.

Vigilia di campionato

Il Crotone tornerà in campo domenica 7 gennaio alle ore 18:30 per la sfida contro il Catania, turno della 20esima giornata di Serie C.

Gli squali dovranno fare a meno degli infortunati Andrea D'Errico, Davide Bove e Daniel Leo. Assente nella prima gara del 2024 anche l'attaccante Marco Tumminello, squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo a seguito dei fatti accaduti durante l'ultima gara contro l'Avellino.