Il Crotone si è radunato la mattina del 2 gennaio per la ripresa degli allenamenti presso il Centro Sportivo Antico Borgo. Sono giornate di riflessione per il club calabrese che dovrà intervenire sul fronte del calciomercato di riparazione per costruire una rosa più competitiva.

In attesa di formalizzare alcuni acquisti - quasi certamente il primo pezzo sarà un difensore di esperienza - lo staff rossoblu guarda alle possibili cessioni, come quelle dell'attaccante Orazio Pannitteri e del centrocampista Pasquale Giannotti.

Pannitteri in uscita

Il Crotone potrebbe sfoltire l'attacco mandando a giocare altrove chi è stato poco impiegato.

Uno dei calciatori che potrebbero cambiare casacca nelle prossime giornate è l'attaccante Orazio Pannitteri, classe 1999.

Il calciatore, giunto lo scorso campionato, sarebbe diventato un obiettivo della Pro Vercelli. Il suo trasferimento non sarebbe comunque imminente, visto che il club crotonese dovrà prima trovare un sostituito. Per lui in questa stagione sono giunte complessivamente 8 presenze, di cui 6 in campionato e 2 in Coppa Italia di Serie C con all'attivo 1 rete.

Il Trento per Giannotti

Un altro calciatore che potrebbe ben presto concludere la sua esperienza con la maglia del Crotone è il centrocampista Pasquale Giannotti, calciatore cresciuto nel settore Primavera del Crotone. Dopo aver totalizzato complessivamente 10 presenze nel girone d'andata dell'attuale campionato per lui sarebbe ormai prossimo il trasferimento alla formazione del Trento.

Poco il feeling con il gioco proposto dall'allenatore rossoblù Lamberto Zauli e soprattutto tanta panchina: per Pasquale Giannotti la cessione al Trento rappresenterebbe la prima esperienza in un girone diverso da quello C dove ha vestito anche le maglie di squadre come Rende, Virtus Francavilla e Monopoli.

Testa al Catania

Nella serata di domenica 7 gennaio il Crotone di Lamberto Zauli tornerà in campo per affrontare il Catania di Cristiano Lucarelli.

I calabresi al momento sono sesti in classifica con 32 punti, i siciliani invece sono decimi a quota 25.

La gara sarà priva dei tifosi ospiti con il settore dedicato dello Stadio Comunale Ezio Scida che rimarrà vuoto. Il match è in programma a partire dalle ore 18.30 e sarà visibile attraverso i canali della piattaforma Sky Calcio e in streaming mediante il servizio offerto da Now Tv.