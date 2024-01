Nel giorno in cui inizia a trapelare un possibile interesse per Moise Kean della Juventus, il Milan sembra molto vicino all'acquisto di Matija Popović, giovane 18enne nato in Germania che si aggregherà alla Primavera.

Il giocatore è attualmente in hotel, in attesa della risoluzione degli ultimi dettagli tra il Milan e il suo procuratore, in particolare per quanto riguarda le questioni legate alle commissioni. Una volta chiarita la situazione, si procederà con le visite mediche e la firma del contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno del 2028.

L'arrivo a Milano e la decisione del Milan di acquistarlo a parametro zero

Matija Popovic è sbarcato a Milano con il suo entourage nella mattinata di ieri, confermando l'intenzione del Milan di finalizzare il suo acquisto a parametro zero. Il giovane attaccante serbo, classe 2006, si è svincolato dal Partizan Belgrado il 31 dicembre e, compiuti i suoi 18 anni, è pronto a firmare un contratto quinquennale con il club milanese.

L'accordo di massima con Popovic è stato raggiunto da tempo, ma resta ancora da risolvere, come già accennato, la questione delle commissioni richieste dagli agenti dell'ex Partizan Belgrado. Nonostante il giocatore non abbia costi di cartellino, il Milan aveva bloccato l'affare oltre un mese fa e ora è determinato a concludere la trattativa.

Nato in Germania, Matija Popovic ha scelto di giocare per la nazionale della Serbia.

Il punto sul ruolo di Popovic al Milan

Popovic è destinato, almeno in un primo momento, alla Primavera di Ignazio Abate, sebbene non ci siano preclusioni per una futura promozione in prima squadra, a seconda delle esigenze (sulla scia per intendersi di quanto accaduto alla Juventus con Kenan Yildiz, che dalla Next Gen è stato aggregato alla prima squadra la scorsa estate).

Con un forte orientamento al dribbling, il giovane attaccante promette di aggiungere un tocco di creatività al reparto offensivo del Milan e anche per la formazione di Ignazio Abate potrebbe essere un ottimo innesto in vista di questa seconda parte di campionato.

L'attaccante serbo fino ad ora ha collezionato con l'Under 17 del Partizan 25 presenze, condite da 21 goal e 5 assist.

In totale ha giocato per ben 1858 minuti, ottenendo solo 3 ammonizioni.

Può ricoprire vari ruoli in attacco, mostrandosi abile e arruolabile sia come trequartista (ruolo da lui preferito), che come ala destra oppure come seconda punta.

In nazionale si è già esibito con l'Under 17 serba riuscendo a conquistare 10 presenze senza però alcuna rete messa a referto.