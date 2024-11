Nelle scorse ore il giornalista sportivo Marco Piccari commentando il pareggio per 0-0 tra Milan e Juventus ha sottolineato come i bianconeri abbiano commesso degli errori in sede di Calciomercato che li hanno costretti a giocare con centrocampista quale Weston McKennie come unica punta. Della gara di San Siro ha inoltre scritto in termini piuttosto duri anche il giornalista Giovanni Albanese.

Piccari: 'Se il 23 novembre giochi con McKennie attaccante vuol dire che hai sbagliato valutazioni'

Il giornalista sportivo Marco Piccari ha scritto un messaggio su proprio account X dedicato al pareggio per 0-0 tra Milan e Juventus, analizzando l'emergenza in attacco dei bianconeri: "Tristezza!

Posso comprendere le assenze della Juve, ma se il 23 novembre giochi con McKennie attaccante vuol dire che le valutazioni di mercato sono state sbagliate. Il Milan ha fatto ancora meno, zero idee. I tifosi allo stadio meriterebbero un rimborso".

Piccari sul portale di TMW Radio ha continuato la propria disamina del match andato in scena a San Siro scrivendo: "Due squadre che nel primo tempo tempo hanno camminato in campo tirando appena una volta in porta. E nella ripresa? Solo qualche lieve strappo tanto per non far dormire prima dell'ora di cena. Una partita da dimenticare in fretta perché se questo è calcio, meglio cambiare sport. Pensare che queste due squadre possano lottare per lo scudetto, in questo momento è un'impresa molto ardua".

Piccari ha poi concluso il suo editoriale salvando in termini di valutazione Thuram e Cambiaso per la Juventus ed Alvaro Morata per il Milan.

Giovani Albanese: 'Ritenersi soddisfatti dopo 90 minuti di nulla come quelli di Milan-Juve è una mancanza di rispetto'

Della gara giocata da Milan e Juventus sul prato di San Siro ha scritto sul proprio account X anche il giornalista Giovanni Albanese: "Far riferimento a un qualsiasi elemento di soddisfazione, dopo 90 minuti di nulla, è una mancanza di rispetto nei confronti di chiunque abbia pagato il biglietto a San Siro (o l’abbonamento in tv) per vedere Milan-Juve.

Sarà ricordata come la partita più brutta dell’anno".

Il messaggio scritto da Albanese ha catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Parlare di partita brutta, inguardabile e oscena per Milan-Juve di ieri ci sta. Non ci sta invece non aver scritto una cosa del genere durante il girone di ritorno scorso, dove ogni match era così se non peggio.

In sofferenza costante, perennemente sotto palla a difendere" scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Una squadra era al completo e in piena forma, l'altra talmente rimaneggiata da non avere in panchina alcun cambio che potesse dare una svolta determinante nella fase decisiva della partita. Quindi, ognuno tragga le proprie conclusioni".