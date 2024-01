"Se volete un sussurro di mercato si dice che Inter e Milan possano essere interessate a Kean. Al momento sono soltanto delle indiscrezioni". Queste le dichiarazioni rilasciate dal giornalista ed esperto di mercato Fabio Ravezzani, che a Tv Play ha evidenziato ancora una volta come l'attaccante ex PSG continui a essere al centro di diverse indiscrezioni di Calciomercato.

Per il centravanti rimangono comunque sempre vive le piste Fiorentina e Monza, anche se i brianzoli proprio ieri hanno concluso nel ruolo l'arrivo dal Milan via Empoli di Daniel Maldini.

Difficile che la Juventus ceda Kean a Inter o Milan, decisiva l'esplosione di Yildiz

Le scintillanti prestazioni di Yildiz, che in appena 4 presenze da titolare ha firmato 2 bellissimi gol mostrando una qualità fuori dal comune, starebbero inducendo la Juventus a cedere Moise Kean: 5 calciatori per 2 posti sembrano in effetti troppi e anche il centravanti stesso starebbe spingendo per una diversa collocazione, un palcoscenico meno prestigioso magari di quello bianconero ma che gli consenta di giocare con più continuità anche per prendersi l'Europeo che la prossima estate vedrà impegnata la nazionale italiana.

Molto difficile ad ogni modo che i bianconeri decidano di rinforzare due diretti concorrenti come Milan o Inter: i nerazzurri tra l'altro potranno inserire un altro centravanti solo in caso di cessione di Alexis Sanchez, cinque punte non sarebbero infatti economicamente sostenibili.

L'eventuale cessione di Kean in prestito dovrebbe essere però anticipata da un prolungamento di contratto del giocatore anche perché in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2025.

Anche Alfredo Pedullà ha parlato del futuro di Kean: 'Alla Juve sta bene ma potrebbe andare via in prestito secco'

Nelle ultime ore anche l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione di Kean: "Alla Juve sta bene, ma non si può escludere che la Juve lo dia in prestito secco anche perché il giocatore vorrebbe più visibilità in previsione Europeo.

Si sono informati Monza (in pressing), Fiorentina e Bologna in quest’ordine, situazione da tenere sotto controllo".

Luciano Spalletti ha dimostrato di avere fiducia in Kean convocandolo nei recenti match di qualificazione agli Europei e come accennato potrebbe essere proprio la voglia di entrare nel roster dei calciatori convocati per la grande kermesse estiva la scintilla utile a Kean per decidere di cambiare aria.