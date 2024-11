Si torna in pista e tornano anche le discussioni su temi scottanti: tra piloti insoddisfatti delle decisioni della FIA e richieste di chiarimenti da parte della GPDA (l'associazione dei piloti di Formula 1), la tensione resta alta. Con il titolo mondiale piloti e costruttori di Formula 1 ancora in bilico, la federazione interviene nuovamente in uno degli ultimi appuntamenti della stagione con una nuova direttiva tecnica per vietare le protezioni nell'area dello skid block, il componente che determina il limite di altezza da terra delle monoposto, progettate in questa generazione per correre il più vicino possibile al suolo.

Tuttavia, correre rasoterra comporta una eccessiva usura del pattino che, partendo da uno spessore di 10 millimetri a inizio gara e non può consumarsi di oltre 1 millimetro durante la corsa, pena la squalifica della vettura. La protezione dello skid block ne limiterebbe, appunto, l'usura.

I team più penalizzati saranno la Ferrari, la Mercedes e la Haas

In vista del terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, il giornale tedesco Auto Motor und Sport ha svelato una possibile strategia che ridurrebbe l’usura dei pattini delle monoposto. Secondo la testata, team come Ferrari, Mercedes e Haas starebbero utilizzando delle protezioni nella parte posteriore dello skid block per limitare il consumo del pattino.

La FIA ha confermato di aver inviato a tutte le squadre una direttiva tecnica la scorsa settimana, dichiarando a Motorsport.com che questa riguarda il rispetto rigoroso degli articoli 3.15.8.a, 3.15.6 e 3.15.2 del regolamento tecnico.

Sempre secondo il giornale tedesco, la Ferrari sarebbe la squadra più penalizzata dalla nuova direttiva, seguita dalla Red Bull.

Tuttavia, il team di Milton Keynes potrebbe subire conseguenze meno gravi rispetto a Maranello. La FIA ha comunque sottolineato che l’impatto della direttiva sulle prestazioni complessive delle monoposto sospettate dovrebbe essere limitato, motivo per cui la sua applicazione sarà immediata.

Un mondiale di Formula 1 con lotte dentro e fuori dalla pista

La stagione 2024 è quasi giunta al termine, ma le polemiche sia dentro che fuori dalla pista sembrano sempre aumentare. Prima lo scandalo della frenata asimmetrica, poi quello legato all’ala posteriore della McLaren a Baku, a seguire la questione del T-Tray, e infine il cosiddetto "Water Gate" riguardante il presunto utilizzo di acqua negli pneumatici al fine di ridurre le temperature e l'usura delle gomme (accusa di Red Bull nei confronti di McLaren).

Tutti questi temi hanno infiammato il paddock nelle ultime settimane a testimonianza del fatto che quest'anno il Mondiale di Formula 1 si potrà decidere anche dai piccoli dettagli.

Gli orari del GP di Formula 1 a Las Vegas

In Nevada, la Formula 1 fa tappa per il terzultimo appuntamento della stagione, dove Verstappen ha la sua prima occasione per assicurarsi nuovamente il titolo di campione del mondo.

Si parte alle ore 3:30 del 22 novembre con la prima sessione di Prove libere 1 e poi alle ore 7:00 si disputeranno le Prove libere 2. Sabato 23 novembre alle 3:30 si disputerà l'ultima sessione di Prove libere 3 per poi dare il via alle Qualifiche alle ore 7, mentre la gara si disputerà domenica 24 novembre alle 7:00