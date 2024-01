Carlos Alcaraz del Southampton è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Juventus: il mediano classe 2002 dovrebbe arrivare in Italia domani, ultimo giorno di apertura del mercato invernale, per sostenere le visite mediche che il club bianconero ha già prenotato al JMedical.

La Juventus vuole acquistare Carlos Alcaraz in prestito con diritto di riscatto

Quest'anno Alcaraz ha disputato 26 partite tra Championship, Carabao ed FA Cup, registrando 4 gol e 3 assist.

Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano la Juventus sarebbe vicinissima a chiudere l'operazione con il club inglese che è stato convinto sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro.

Caratteristiche tecniche e statistiche di Alcaraz

Arrivato nel club inglese a gennaio del 2023, prelevato per 14 milioni di euro, Carlos Alcaraz ha accumulato 18 presenze in Premier League la scorsa stagione firmando 4 reti e mettendo a referto 2 assist. La prima rete in Premier League è arrivata nel febbraio del 2023, gol che è valso la vittoria del Southampton per 1-2 contro il Wolverhampton.

Quest'anno il centrocampista argentino ha disputato la maggior parte dei match in Championship, la Serie B inglese, accumulando 23 presenze per un totale di 1102 minuti. È stato inserito nella formazione titolare in 13 occasioni, per 10 volte è invece subentrato dalla panchina.

In totale, il centrocampista ha segnato 3 gol in questa stagione e fornito un assist, ricevendo anche 4 cartellini gialli.

In carriera ancora nessuna presenza con la nazionale argentina maggiore, 3 invece le gare disputate con la selezione Under 23.

Dove giocherà Alcaraz con la Juventus

Alto 183 centimetri, di piede destro, Alcaraz ha disputato la maggior parte delle gare in carriera da mediano davanti alla difesa (61 gare in tutto), nel ruolo per intenderci che oggi nel club ricopre (con alterne fortune) Manuel Locatelli.

In 10 occasioni ha agito da trequartista e in 13 addirittura da punta centrale, una versatilità che dimostra come l'argentino sia più abile ad offendere che in fase difensiva. Allegri potrebbe così schierarlo in mediana, nella cabina di regia, ma anche come mezzala di destra: in alternativa e a seconda delle esigenze, il tecnico bianconero potrebbe anche 'alzarlo' per agire più avanti, un po' il ruolo che ha spesso ricoperto Fabio Miretti a supporto della prima punta.

Il prezzo del riscatto è molto alto, non è ancora chiaro - nel caso si decidesse di esercitarlo a fine anno - se e come il club bianconero farà fonte alla spesa, se dilazionando i costi o cedendo qualcuno per fare cassa.