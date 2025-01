Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube commentando le parole rilasciate dal tecnico della Juventus Thiago Motta nel post partita col Brugge in merito al turn-over. Per Balzarini dunque, l'italo brasiliano avrebbe lanciato l'ennesimo messaggio nei confronti di Dusan Vlahovic, attaccante lasciato ancora una volta in panchina.

Juventus, Balzarini: 'Motta con le dichiarazioni in conferenza ha fatto capire a Vlahovic che la sua avventura a Torino è finita'

Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube di quello che potrebbe essere il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus: "Motta ha parlato in conferenza stampa del tema dei calciatori che non partono titolari dal primo minuto, sottolineando come ogni elemento della rosa debba sentirsi stimolato e non avere alibi anche se viene fatto scendere in campo per 5 minuti.

Un discorso che può essere tradotto come l'ennesimo modo per far capire a Dusan Vlahovic, uno che è abituato ad essere sempre al centro dell'attenzione, che la sua avventura con la Juventus è finita".

Balzarini ha continuato: "Con quelle parole Motta ha fatto capire a Vlahovic che non potrà più essere il protagonista ma uno dei uno dei tanti. Però si sa che i centravanti in generale abbiano in un certo senso bisogno di sentirsi unici. Il problema di fondo di questa storia è che il tecnico italo brasiliano ha una filosofia basata sulla presenza di un attaccante mobile, che sappia spaziare e toccare bene la palla. Cose che Vlahovic magari sa anche fare ma che non ama particolarmente. Non a caso tempo fa il serbo parlò dalla nazionale sottolineando di non gradire eccessivi compiti difensivi ma di saper giocare al meglio vicino ad una prima punta che potesse innescarlo".

Il giornalista ha concluso dicendo: "La frattura tra i due è nata proprio a causa delle dichiarazioni di Vlahovic. Poi si sono parlati e magari anche chiariti, ma ognuno è rimasto sulle proprie posizioni. Dicono che va tutto bene? È quello che affermano in pubblico ma lì si è rotto qualcosa. Non a caso sono cominciati i primi dolorini e arrivate le prime panchine, come quella col Milan".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Vlahovic in questa circostanza ha ragione, il gioco di Motta è troppo dispendioso'

Le parole di Balzarini hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "Vlahovic, che anche ieri ha sbagliato 4 palloni su 5 toccati, nel merito però ha ragione. Il gioco che propone Motta è troppo dispendioso per la punta e guarda caso ieri il suo lavoro è stato fatto da Nico che ha sbagliato un gol facile facile" sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi spiega la scelta di Motta di tenere Vlahovic in panchina scrivendo: "Ieri turnover per pensare al campionato. Gli ottavi portano denaro, ma rischiare la Champions dell'anno prossimo è impensabile. Motta vuole prima di tutto vincere a Napoli".