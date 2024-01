Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, con l'acquisto di Tajon Buchanan dal Bruges, costato 10 milioni di euro totali, l'Inter ha concluso la campagna acquisti invernale: nella mente dei dirigenti nerazzurri rimane comunque sempre il desiderio di potenziare l'attacco, dato l'apporto tutt'altro che indimenticabile offerto da Arnautovic e Sanchez, ma senza una cessione non potrà operare. Quanto meno non nel mercato invernale.

Da qui la strategia dell'Inter che sta continuando a trattare con gli agenti di Mehdi Taremi del Porto, che da giugno sarà libero a parametro zero.

Taremi è pronto a prendere il posto di uno tra Sanchez e Arnautovic

Il cartellino dell'iraniano a prezzo pieno costerebbe tra 20 e 25 milioni, diventati 10 qualora un qualche club volesse prelevarlo nella sessione invernale considerata la scadenza del contratto ormai prossima a concretizzarsi.

E qui si propone il più importante ostacolo per l'Inter, che non ha questa cifra a disposizione e che prima di inserire un nuovo centravanti deve prima cedere uno tra Sanchez (35 anni) o Arnautovic (34 anni): il primo ha offerte dall'Arabia Saudita, il secondo invece non sembra avere molto mercato anche per i continui problemi fisici.

Appare ad ogni molto complesso che i nerazzurri possano finalizzare l'operazione già nella sessione invernale: bisognerebbe riuscire a concretizzare le cessioni di Sensi, Agoumè e appunto Sanchez per liberare lo slot in avanti e raccogliere la liquidità necessaria, molto più probabile dunque che si vada a giugno.

Lo staff di Marotta continua così a trattare con l'entourage dell'iraniano con cui bisogna concordare l'ingaggio, che sarebbe tra i 2 e i 3 milioni di euro, e le commissioni da destinare agli agenti al momento della firma, dettaglio non da poco se si considera che questa estate il passaggio del centravanti del Porto al Milan è sfumato proprio per un mancato accordo tra le parti (col Porto l'intesa era stata raggiunta sulla base di circa 18 milioni più bonus).

Come giocherebbe l'Inter con Taremi

La scelta di acquistare un giocatore come Taremi permetterebbe all'Inter di Simone Inzaghi di poter avere un centravanti di spessore in panchina da poter inserire a partita in corso. Rappresenterebbe un sostituto valido sia per Thuram che per Lautaro Martinez considerata anche l'esperienza internazionale accumulata con la maglia del Porto, con cui ha messo a segno 86 gol in 171 partite.

Lo score a livello di Coppe Europee tra Champions League ed Europa League sempre con la maglia dei portoghesi indosso parla invece di 11 reti complessive in 28 presenze.

Tatticamente cambierebbe molto poco rispetto all'Inter attuale ma la sua acquisizione costituirebbe certamente un passo in avanti importante per la squadra nerazzurra dato il contributo praticamente nullo offerto fin da qui da Arnautovic e Sanchez.