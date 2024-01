Il Milan vuole Alessandro Buongiorno: la difesa scricchiola troppo spesso e serve un elemento di peso per comandarla in coppia con Tomori, al momento fermo ai box per infortunio. I sogni dei rossoneri però si sono scontrati nelle ultime ore con la volontà del presidente del Torino, Urbano Cairo, che ha confermato come il centrale non sia in vendita.

La Juventus invece sembra aver puntato con decisione Felipe Anderson, in scadenza di contratto a giugno 2024 e dunque possibilitato fin da adesso a firmare con un altro club.

Per arrivare a Buongiorno il Milan sacrificherebbe anche Colombo ma Cairo frena: 'Non è in vendita'

Buongiorno costa 35 milioni di euro ed è al centro dei desideri di parecchi club, in primis il Milan, che stando agli ultimi rumors, per convincere i granata a cederlo sarebbero disposti persino ad inserire nell'affare il cartellino di Lorenzo Colombo, centravanti quest'anno in prestito al Monza.

A gettare acqua sul fuoco è stato però nelle ultime ore il presidente del club granata Urbano Cairo: "Lo abbiamo rinnovato fino al 2028 e voglio tenerlo, non se ne parla".

L'impressione è che i rossoneri dovranno comunque procedere con un importante acquisto in difesa, ma con ogni probabilità ogni discorso da questo punto di vista si farà in estate.

La Juventus vuole Felipe Anderson

La Juventus continua a fare una corte serrata a Felipe Anderson della Lazio che a giugno andrà a scadenza di contratto. Della questione ha parlato ieri anche l'allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri: "Non ho parlato con lui del rinnovo, voglio che rimanga se è convinto di rimanere, se vuole andar vià è giusto che vada.

Non voglio tenere un giocatore controvoglia ma non penso che sia 100% verità. Se deciderà di andare in scadenza giocherà a scadenza, non vedo questa grande problematica. Ci sono ancora diversi mesi".

Stando agli ultimi rumors, il ds Cristiano Giuntoli vorrebbe proporre un contratto di due anni a 4 milioni di euro netti l'anno.

Le prossime settimane saranno decisive.

Buongiorno per blindare la difesa rossonera, Anderson per il nuovo tridente di Allegri

La difesa del Milan sembra necessitare di un innesto di livello che faccia fare un salto di qualità al settore, per questo ha individuato il profilo di Buongiorno sondando il mercato dei migliori talenti della Serie A. Al di là del fatto che l'affare appare molto complesso, l'unica criticità potrebbe essere tattica: i rossoneri si schierano a 4, il centrale scuola Toro ha sempre agito nella difesa a 3, ciò premesso solo durante la sessione estiva sarà chiaro se Buongiorno lascerà Torino e per quale destinazione e quali saranno di conseguenza i piani dei rossoneri.

Col possibile rientro l'anno prossimo di Soulè e la contemporanea esplosione di Yildiz, appare scontato che l'anno prossimo la Juventus si schiererà con un tridente offensivo, proprio per questo la società sta sondando Anderson: la sua esperienza e duttilità farebbero molto comodo anche perchè il brasiliano è in grado di agire, oltre che largo a destra, largo a sinistra, come punta centrale e all'occorrenza come uomo a tutta fascia.