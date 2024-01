Il commento pubblicato nelle scorse ore da Fabrizio Biasin in merito alla vittoria dell'Inter per 5 a 1 col Monza ha generato centinaia di repliche da tifosi rivali e non: alcuni supporter della Juventus e del Milan hanno infatti ricordato al giornalista sportivo il numero di rigori concessi alla "Beneamata" mentre quelli nerazzurri hanno festeggiato l'ennesimo trionfo degli uomini di Simone Inzaghi.

Biasin festeggia l'Inter: 'Non era facile con questo Monza', tanti utenti gli rispondono: '13 rigori sono un bel record'

Il giornalista sportivo Fabrizio Biasin ha commentato sul proprio account X la vittoria per 5 a 1 ottenuta dall'Inter in casa del Monza: "Non era facile: Perché il Monza sa giocare a calcio.

Perché per sette giorni se ne sono sentite di tutti i colori. Perché “l'Inter è nervosa”. E invece no: 1-5 e 16 vittorie nelle prime 20 partite. Bravi, bravi, bravi". Un post, quello scritto dal giornalista che ha scatenato centinaia di repliche di tutti i generi: moltissimi tifosi si sono soffermati sui 2 rigori concessi alla formazione guidata da Simone Inzaghi: "E anche 13 rigori in 20 partite sono un bel record" scrive un utente, mentre un altro rintuzza: "Rigori a pioggia quest'anno. Per non parlare della VAR". Tra i tifosi c'è anche chi ha analizzato il gol annullato a Pessina del Monza per pochi centimetri, facendo riferimento alle polemiche scatenate dai tifosi dell'Inter per la rete che segnò la Juventus alla Roma con Adrien Rabiot: "Dopo quelli con Juve, Napoli, Genoa, Verona un altro gol irregolare dell’Inter per evidente fallo di Calhanoglu sull’azione del 3º gol e VAR muto quando serve.

Due rigori, un gol annullato per un frame, allenatore avversario espulso alla prima protesta. What else? Bravi tutti" scrive un utente ed un altro aggiunge: "Un rigore al 10' a mettere la partita in discesa. Un gol annullato all'avversario sul 2 a 0 per un fuorigioco di 0,1 mm. Un secondo rigore a chiudere la partita sul 5-1.

Non era facile, di più".

Inter, tanti tifosi nerazzurri soddisfatti della partita col Monza: 'Davvero bravi tutti e devo ammetterlo, Inzaghi è un ottimo allenatore'

Ovviamente tra i tifosi si leggono anche supporter dell'Inter in piena sintonia con le parole di Biasin, tra i messaggi si leggono commenti come questo: "Fabrizio, più ci provocano, più ci gasano.

Non l'hanno ancora capito. Meglio così, lasciamoli fare" o come questo: "Davvero bravi questa sera. Nulla da dire. Ammetto che Inzaghi è davvero un ottimo allenatore" o ancora: "Bravissimi, ma adesso arrivano le tappe di montagna, ravvicinate per giunta. E' lì che bisogna meritarsi il giro. Prima si poteva solo perderlo". Insomma, un pensiero compatto della tifoseria nerazzurra a cui non resta che attendere la risposta della Juventus chiamata martedì ad affrontare l'unica squadra in grado di batterla finora quest'anno, il Sassuolo.