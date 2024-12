La Supercoppa italiana potrebbe trasformarsi in un momento importante anche per il mercato della Juventus, pronta a intensificare i contatti con il Milan per Fikayo Tomori. A Riad rossoneri e bianconeri si sfideranno venerdì 3 gennaio per la semifinale della competizione e proprio questa partita può diventare l'occasione per Moncada e Giuntoli per parlare di Tomori, attualmente scarsamente utilizzato nella squadra di Fonseca.

Il difensore inglese pare un obiettivo concreto per il club torinese, che mira a rinforzare la propria difesa a gennaio. Tuttavia, la trattativa non sarà semplice, visto che il Milan sarebbe disposto a cedere il giocatore solo a fronte di una somma non inferiore ai 30 milioni di euro.

La posizione del Milan: niente sconti ma è disposto a trattare

Il Milan, che ha acquistato Tomori dal Chelsea nel 2021, lo ha considerato uno dei punti di riferimento difensivi della squadra fino alla scorsa stagione.

Dopo l'arrivo in panchina di mister Fonseca invece è ritenuto sostanzialmente un'alternativa ai titolari, ma nonostante questo la richiesta del Milan è di 30 milioni di euro e non sarebbe trattabile, almeno per il momento.

Peraltro il club rossonero preferirebbe evitare di cedere un altro rinforzo importante proprio alla Juventus dopo Kalulu, passato ai bianconeri la scorsa estate.

La strategia della Juventus: il prestito con obbligo di riscatto

Dall'altra parte, la Juventus non vuole fare un investimento del genere a titolo definitivo a gennaio.

La soluzione che potrebbe accontentare entrambe le parti è un prestito con obbligo di riscatto. La società torinese starebbe quindi lavorando su questa formula.

Fikayo Tomori potrebbe essere tentato da una nuova avventura alla Juventus, soprattutto considerando il progetto tecnico di Thiago Motta e la possibilità di confrontarsi con una nuova sfida in un club di altissimo livello.

Intanto sul giocatore ci sarebbe l'interesse anche del Newcastle, alla ricerca di rinforzi in difesa.

Tomori è solo uno dei nomi che la Juventus sta valutando per il settore difensivo. Piace anche Antonio Silva del Benfica e anche in questo caso la società torinese sarebbe pronta a proporre per un prestito con riscatto la prossima stagione, senza quindi appesantire il bilancio societario nell'immediato.

La stagione fin qui disputata da Tomori con il Milan

Fikayo Tomori ha giocato fino ad adesso in questa stagione 9 partite nel campionato italiano, in gran parte delle quali è subentrato dalla panchina. A queste bisogna aggiungere un match di Coppa Italia e 5 incontri in Champions League.

Al momento Fonseca sembra preferirgli come titolari in difesa Gabbia e Thiaw.