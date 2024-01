L'Inter ha già individuato i profili per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. I nerazzurri, che continuano a parlare con Piotr Zielinski, avrebbero stretto l'accordo con Mehdi Taremi del Porto per giugno. In queste ultime ore, come annunciato da Gianluca Di Marzio, il club presieduto dagli Zhang, così come Juventus e Milan, sta sondando il terreno per ingaggiare a fine campionato Albert Guðmundsson del Genoa.

Inter vicino ai rinforzi per centrocampo e attacco

L'Inter accelera per aggiungere tasselli importanti alla formazione del futuro.

Il primo nome è sicuramente quello di Piotr Zielinski che non dovrebbe rinnovare il suo contratto con il Napoli in scadenza a giugno. Il polacco è molto vicino all'approdo alla Pinetina e potrebbe accettare un contratto da circa 4 milioni di euro a stagione. L'obiettivo per l'attacco è Mehdi Taremi per il quale si sono intensificati i colloqui. L'iraniano del Porto non rinnoverà e ha già dato la sua parola ai dirigenti meneghini, che hanno in mente di inserirlo in squadra al posto di Alexis Sanchez. Il cileno non ha soddisfatto le aspettative e dovrebbe partire al termine di questa stagione calcistica. Per lui si registrano delle offerta anche dall'Arabia Saudita, che non lo soddisfano completamente.

Tutti in lista per il gioiello di Alberto Gilardino

La novità è targata Albert Guðmundsson che si sta mettendo in mostra con la maglia del Genoa.L'islandese avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro e sia Milan che Juventus faranno un tentativo, come rivelato da Sky Sport, nella prossima estate. Il club ligure non svenderà il calciatore anche perché, sopratutto dopo la cessione di Dragusin al Tottenham, non necessita di fare cassa.

Il 3-5-2 di Simone Inzaghi alla ricerca di interpreti

L' Inter ha individuato profili congeniali al 3-5-2, infatti Zielinski può agire da mezzala sia a destra che a sinistra e Mehdi Taremi è un profilo facile da collocare su tutto il fronte offensivo. L'iraniano è in grado di giocare da prima punta o da seconda punta e, grazie alle ottime qualità tecniche, garantisce soluzioni soprattutto in fase di rifinitura.

Prenderà il posto di Sanchez e condividerà il reparto con Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Marko Arnautovic. I nerazzurri potrebbero aggiungere le prestazioni di Guðmundsson al reparto perché ritenuta una seconda punta molto valida. L'islandese interessa, infatti, anche a Milan e Juventus perché può essere collocato nel 3-5-2 o nel 4-2-3-1 a ridosso della punta centrale. Il calciatore è inoltre molto abile nei calci piazzati ed ha gia messo a segno 8 reti in questo campionato con il Genoa.