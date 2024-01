Uno dei giocatori che potrebbe caratterizzare la prossima sessione estiva di Calciomercato è Denzel Dumfries. L'esterno olandese è in scadenza di contratto a giugno 2025 con l'Inter e le trattative per il rinnovo sembrano essere in una fase di stallo. Proprio per questo motivo la società nerazzurra è pronta ad ascoltare eventuali offerte. E tra le società che avrebbero mostrato interesse ci sarebbe anche l'Atletico Madrid, che ritiene l'ex Psv Eindhoven perfetto per lo scacchiere tattico di Simeone, che alterna il 3-5-2 al 4-4-2, e il nerazzurro, oltre a giocare come quinto, ha dimostrato in Nazionale di saper giocare anche come terzino destro in una difesa a quattro.

Altro nome è quello di Sergej Milinkovic-Savic, che ha lasciato la Lazio la scorsa estate per trasferirsi all'Al Hilal per 40 milioni di euro in Arabia. Proprio i biancocelesti stanno sognando il clamoroso ritorno del centrocampista serbo. Il giocatore non si è ambientato nel suo nuovo campionato e già starebbe puntando i piedi per ritornare in Europa, con il club di Claudio Lotito che fiuta l'occasione per alzare il livello della rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

Dumfries in uscita dall'Inter

Denzel Dumfries potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato. Le trattative per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2025, sono in una fase di stallo.

Balla più di un milione di euro tra la proposta nerazzurra, quasi 4 milioni di euro netti, a fronte di una richiesta da oltre 5 milioni di euro a stagione. Una richiesta considerata eccessiva dal club meneghino, che per questo motivo è pronto a prendere in considerazione eventuali proposte. Tra i club interessati ci sarebbe l'Atletico Madrid, che ritiene il classe 1996 ideale per il modo di giocare di Diego Pablo Simeone.

Le due società starebbero pensando di intavolare uno scambio alla pari con Nahuel Molina, che era stato nel mirino dell'Inter prima del trasferimento proprio dall'Udinese ai Colchoneros. Affare che potrebbe fare realizzare una plusvalenza ad entrambi i club, essendo entrambi valutati tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Milinkovic-Savic ancora in orbita Lazio

Sergej Milinkovic-Savic potrebbe tornare in Italia e proprio alla Lazio al termine di questa stagione, ad un anno dal suo addio. Il centrocampista serbo è stato ceduto all'Al Hilal per 40 milioni di euro ma in Arabia a quanto pare non sembra essersi ambientato e dunque adesso vorrebbe premere per tornare in Europa. E i biancocelesti potrebbero rappresentare la soluzione ideale visto che è a Roma che ha dato il meglio di sé.

L'unico modo per mandare in porto l'affare sarebbe in prestito, magari oneroso tra i 5 e i 6 milioni di euro. Da sciogliere il nodo ingaggio visto lo stipendio percepito in Arabia da 20 milioni netti, ma la Lazio difficilmente andrà oltre i 3,5-4 milioni di inaggio.

Come cambiano Inter e Lazio

Queste potrebbero essere le due formazioni di Inter e Lazio la prossima stagione, tenendo conto dei rumors di mercato.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Molina (Buchanan), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (Zielinski), Dimarco; Lautaro, Thuram (Taremi).

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Milinkovic-Savic (Guendouzi), Rovella, Luis Alberto; Zaccagni, Castellanos (Immobile), Isaksen (considerando che Pedro e Felipe Anderson sono in scadenza a giugno).