Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Sergej Milinkovic-Savic avrebbe espresso la sua volontà di tornare a giocare in Italia, attraendo cosi le attenzioni della Juventus. Il club bianconero, più volte accostato al centrocampista serbo nel recente passato, potrebbe sperare nella qualificazione alla prossima Champions League per avere gli introiti necessari a strappare il classe '95 dall'Al-Hilal.

Juventus, Milinkovic-Savic avrebbe palesato la sua volontà di tornare a giocare in Italia, i bianconeri valutano l'occasione

Le strade di Sergej Milinkovic-Savic e dell'Al-Hilal potrebbero già separarsi nella prossima estate: il centrocampista serbo si sarebbe stufato del calcio arabo dopo appena un anno di permanenza ed avrebbe espresso il desiderio di tornare a giocare presto in Italia.

Un'indiscrezione nata dopo la visita che lo stesso Milinkovic-Savic ha effettuato alla sua vecchia squadra, la Lazio, in occasione della semifinale di Supercoppa italiana: il serbo parlando con i suoi ex compagni avrebbe confessato di essersi pentito della scelta di passare nella Saudi Pro League e di desiderare un rientro in Serie A già da giugno. Un sogno, che parlando della Lazio, potrebbe restare tale in quanto Milinkovic è legato all'Al-Hilal fino al 2026 a fronte di un contratto blindato, per sciogliere il quale bisognerebbe versare una clausola/penale che permetterebbe di prelevare il calciatore dietro pagamento di una cospicua (ma non trapelata) somma di denaro.

Questa postilla avrebbe però attratto un'altra protagonista della Serie A, la Juventus: il club bianconero, già tante volte accostato al "Sergente" nel recente passato, potrebbe avere a disposizione per giugno un cospicuo tesoretto ricavato dall'eventuale qualificazione alla prossima Champions League.

Una circostanza che darebbe la forza a Giuntoli per pagare l'eventuale clausola di Milinkovic o per intavolare una trattativa con l'Al-Hilal, facendo leva sulla presunta volontà del calciatore di tornare in Italia.

Come cambierebbe la Juventus qualora Milinkovic-Savic dovesse passare alla Continassa in estate

Uno dei maggiori pregi di Milinkovic-Savic è la poliedricità: alla Lazio ha saputo interpretare praticamente tutti i ruoli del centrocampo e cosi farebbe qualora passasse alla Juventus.

In bianconero, Allegri potrebbe dunque schierarlo come mezz'ala di destra, la posizione nella quale il serbo ha saputo dare il meglio di se, non toccando lo schieramento tattico tutt'oggi adoperato e facendo scalare sulla destra il tutto fare McKennie. All'occorrenza poi, Milinkovic-Savic potrebbe spostarsi in cabina di regia e sulla trequarti, dove grazie alla sua imponente fisicità aiuterebbe la squadra nel gioco di sponda.