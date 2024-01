"C'è Massimo Mauro?": inizia così l'intervento post match di Roma-Cremonese di Coppa Italia di José Mourinho, che davanti alla giornalista di Mediaset Francesca Benvenuti ha inteso chiedere immediatamente di confrontarsi con l'opinionista Massimo Mauro, che subito dopo Roma vs Napoli aveva parlato dei giallorossi definendoli antisportivi. Per la cronaca, la Roma ha vinto la partita 2 a 1 grazie alle reti nel secondo tempo dei soliti Lukaku e Dybala approdando così ai quarti di finale.

Mauro: 'Roma antisportiva', la replica di Mourinho: 'Serve rispetto'

"Ho visto una partita piena di falli e risse, antisportiva e penso che sia stata una strategia precisa della squadra di Mourinho. Questo è ancora più grave perché va contro lo spirito del calcio" aveva dichiarato a Pressing qualche sera fa Massimo Mauro parlando di Roma vs Napoli, incontro che si è concluso 2-0 per i giallorossi con due espulsioni per i partenopei.

"Per un ex calciatore non rispettare gente che ha mangiato dal nostro stesso piatto è brutto - ha precisato il tecnico giallorosso ieri in replica - Ci sono commentatori e commentatori, mi sembra che ancora lo faccia, credo che lavori per qualche soldo no? Non soltanto per la sua bella faccia".

Quando poi gli ha posto una domanda Ciccio Graziani, l'allenatore ex Inter e Porto ha risposto così: "Complimenti per la carriera che ha fatto con noi".

"Abbiamo fatto il minimo per non soffrire troppo - ha proseguito il tecnico ai microfoni di Mediaset parlando questa volta della gara di Coppa Italia - Serve rispetto per le nostre difficoltà, per quello che diamo.

Nessuna squadra in Italia ha vinto una partita senza un difensore centrale, o se lo ha fatto non è comunque cosa facile. Siamo uniti, il rischio è ovvio che ci sia, se vai sotto e prendi il secondo sei fuori. Avevamo Llorente e Celik ammoniti, Kristensen è veloce e per star dietro ai loro cambi, mi sono fidato della sua velocità.

Poi abbiamo riempito l'area, Dybala a creare, Azmoun dietro a Lukaku, ho messo pure Spinazzola. Fossimo usciti saremmo morti di stanchezza e senza più soluzioni, abbiamo vinto meritatamente contro una squadra che non è di Serie B".

Testa al campionato, il prossimo turno ci sarà Roma-Atalanta con Cristante, Mancini e Paredes diffidati

Nell'importantissima sfida all'Atalanta, scontro diretto per la zona Europa, la Roma avrà tutti al completo senza squalificati ma Mourinho dovrà gestire i diffidati. Sono tre e tutti molto importanti in questa squadra, in attesa di un qualche rinforzo che potrebbe arrivare dal mercato di gennaio: si tratta di Bryan Cristante, Gianluca Mancini e Leandro Paredes.

L'Atalanta è sesta in classifica con 29 punti, la Roma settima con 28: la gara si carica di importanti significati con i giallorossi che avranno la possibilità di scavalcare la Dea e lanciarsi all'inseguimento del quarto posto occupato dalla Fiorentina a quota 33 punti.