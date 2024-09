"Credo che il ragazzo sia sulla strada giusta. Se diventerà un fuoriclasse lo deciderà il tempo, sicuramente ha colpi da fuoriclasse": a parlare in questi termini di Kenan Yildiz è stato nelle ultime ore l'ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla intervistato da Tuttosport.

"I tiri alla Del Piero come sa fare lui sono difficilmente parabili" ha aggiunto in un altro passaggio Rampulla.

Le altre dichiarazioni di Rampulla su Yildiz: 'Deve continuare a lavorare'

"Deve lavorare come sta facendo, andare avanti per la sua strada con la giusta umiltà e non pensare che sia tutto facile.

Però lui parte bene perché ha qualità e colpi importanti. E poi sono sicuro che alla Juve sanno farli crescere bene i ragazzi" ha proseguito ancora l'ex estremo difensore bianconero, che ha poi parlato della 'somiglianza' con Del Piero riferendosi in particolare al tiro a giro con cui il turco ha stappato il match di Champions League contro il PSV poi terminato 3-1: "Sono difficilmente parabili - ha dichiarato Rampulla parlando del fondamentale che ha reso celebre proprio l'ex 10 bianconero tanto da attribuire il suo nome a quel tipo di tiro -, hanno una trattoria particolare, escono dalla tua visuale: dovresti anticiparli e buttarti sul secondo palo, ma c’è il rischio che il giocatore decida a quel punto di tirare sul primo e il portiere finisce per fare una brutta figura".

La prestazione offerta da Yildiz contro il Psv Eindhoven è stata importante ma il nuovo numero che gli è stato affidato, il 10, e il fatto che sia stato insignito del ruolo di titolare della fascia sinistra impongono continuità. Già a partire dalla temibile gara contro il Napoli prevista in campionato sabato 21 settembre alle ore 18:00 all'Allianz Stadium di Torino: al riguardo non è ancora chiaro se il turco sarà titolare dato che Motta potrebbe anche decidere di lanciare Vasilije Adžić.

Il montenegrino era già stato convocato per la sfida di campionato contro l'Empoli e anche all'epoca si era parlato di un suo possibile esordio poi non avvenuto anche per la difficoltà della sfida, con i bianconeri che non riuscivano (e non sono poi riusciti a trovare) lo sbocco giusto per sbloccare il match terminato 0-0.

L'ex Juventus Koetting su Yildiz: 'Può giocare sempre così'

In un’intervista esclusiva a TuttoJuve, anche Giovanni Koetting, ex giocatore della Juventus degli anni '80, ha condiviso le proprie impressioni su Kenan Yildiz e sulla sua prestazione contro il PSV: "Non è che sia rimasto così colpito dalla sua prestazione, sono convinto che può giocare sempre in questo modo. E' un giocatore di qualità eccelse, ha fatto un bellissimo gol ma è stato aiutato anche dal momento della partita e in particolare dal lavoro svolto dal compagno Koopmeiners, giocatore molto intelligente, che ha creato superiorità e ha messo in difficoltà il loro terzino".