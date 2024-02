Nelle scorse ore il giornalista sportivo Marcello Chirico ha registrato il suo consueto editoriale sul canale Youtube Ilbianconero.com, dedicandolo alla Juventus e a quelle che potrebbero essere le strategie del club per quanto concerne il futuro di Massimiliano Allegri.

Chirico: 'Alla Juventus tutti i dirigenti sanno che c'è bisogno di un cambiamento'

Il giornalista sportivo Marcello Chirico è tornato a parlare del futuro della gestione tecnica del club bianconero: "La Juventus ha bisogno di un cambiamento, lo sa anche Giuntoli, Ferrero e Manna: perché obiettivamente la squadra ha un'encefalogramma quasi standardizzato sulle sue prestazioni da tre anni.

Con Allegri è sempre quello il modo di giocare e vedete che lui stesso non si da importanza, va bene cosi. Bisogna solo stare attenti a non fare errori, ma gli errori capitano a tutte le squadre, poi però ci sono squadre brave che nonostante l'errore riescono a recuperare e la Juve non ce la fa. Quindi alla fine bisognerà capire quanto questa filosofia e questi risultati piaceranno ancora ad Elkann, perché sarà lui a decidere. Di sicuro una valutazione più approfondita su quello che sarà il destino della panchina verrà fatto, cioè io non do per scontato che Allegri riceverà il rinnovo e che verrà confermato il prossimo anno sulla panchina della Juventus".

Chirico poi ha continuato a parlare della Juventus dicendo: "Nella conferenza stampa di ieri gli è stato chiesto se avrebbe modificato qualcosa dopo aver fatto 1 punto in 3 partite e lui ha detto "assolutamente no".

Le prestazioni secondo il giornalista sono state in linea, con l'unica differenza che la Juve è stata meno attenta in difesa: "Se Allegri restasse o si facesse il rinnovo per altri due anni, la sua mentalità non cambierebbe mai. Non si darà mai le colpe e per lui va tutto bene cosi. Nel primo anno di Juve ha fatto 70 punti e quarto posto, l'anno scorso 62 a causa delle vicende legate all'inchiesta Prisma, ora la Juventus ha la bellezza di 53 punti e potrebbe potenzialmente arrivare a 84 ma io penso che riuscirà a farne 73-74 e si terrà sempre in questa posizione.

Porterà la Juventus in Champions e lui si difende anche da questo punto di vista, perché in fin di conti è questo che gli ha chiesto la società".

Il commento degli utenti

Tanti utenti hanno poi risposto al video registrato da Chirico scrivendo la loro opinione: "Chiunque alleni la Juve arriva tra le prime quattro. Ripeti chiunque!

Ergo come si fa a dargli 2 milioni di bonus per arrivare almeno quarti? Grazie Agnelli. Rinnovatelo pure ed anche i suoi amici: Miretti Sandro Locatelli De Sciglio etc", scrive un utente.

Mentre un altro aggiunge: "Allenatore vecchia scuola italiana come purtroppo ce ne sono ancora tanti. Buoni motivatori tutto difesa e contropiede. Si veda l'Inter come ha innalzato il livello di gioco con Inzaghi rispetto a Conte. Ci vogliono allenatori moderni".