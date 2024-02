L'intervista di Antonio Conte al Telegraph ha dato molti spunti dal punto di vista giornalistico. Interessante soprattutto il commento di Marcello Chirico, che in un recente video pubblicato per ilbianconero.com ha voluto sottolineare i messaggi che avrebbe lanciato il tecnico pugliese secondo la sua valutazione.

Il primo riguarda il fatto che festeggiare un quarto posto è strano per Conte, il secondo è che a sua detta il tecnico pugliese sarebbe deluso dal fatto che avrebbe capito che la Juve potrebbe sostituire Allegri con Thiago Motta. Allenatore toscano che non ha fatto autocritica dopo le ultime tre partite della Juventus ma ha parlato di poca esperienza dei giocatori bianconeri.

Il giornalista sportivo Chirico ha parlato dell'intervista di Conte al Telegraph

"Quando Antonio Conte dichiara al Telegraph che festeggiare un quarto posto è strano, non si riferisce solo al Tottenham.". Queste le dichiarazioni di Marcello Chirico in un recente video postato per ilbianconero.com. Il giornalista sportivo ha aggiunto che potrebbe rappresentare un messaggio anche a Massimiliano Allegri, in riferimento alle dichiarazioni del tecnico livornese in questa stagione, che parla della Juventus che ha come obiettivo il quarto posto. Ha poi aggiunto: "L'altra polemica è scattata quando Antonio ha capito che, in caso di sostituzione di Allegri, non richiamerebbero lui ma andrebbero su Thiago Motta.

Delusione cocente per il tecnico pugliese".

"Sarebbe una delusione cocente per Conte se dovesse rimanere Allegri, dopo che con Empoli, Inter e Udinese, un punto in tre partite, non ha fatto autocritica ma ha insistito sulla poca esperienza del gruppo". Queste le parole di Marcello Chirico riguardo anche le parole di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta contro l'Udinese.

Un gruppo che, a detta del giornalista sportivo, il tecnico livornese avrebbe dovuto far giocare meglio. Interessante anche al rapporto professionale fra Allegri e Chiesa. Secondo Chirico in caso di conferma del tecnico non è da scartare la possibilità di una partenza del giocatore italiano.

A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un interesse concreto del Manchester United per Federico Chiesa, con la Juventus che potrebbe lasciarlo partire per un'offerta di almeno 50 milioni di euro.

La Juventus è attesa da sfide impegnative a febbraio e marzo

Il match contro il Verona ci dirà molto della Juventus anche per il modo con il quale la squadra bianconera riuscirà a reagire dopo il pareggio contro l'Empoli e le sconfitte contro l'Inter e l'Udinese. Dopo il Verona, i bianconeri sfideranno la Salernitana all'Allianz Stadium fino al match del Diego Armando Maradona contro il Napoli il 3 marzo. Altra sfida importante la settimana successiva contro l'Atalanta, poi Genoa e Lazio. La squadra Sarri sarà avversaria della Juventus qualche giorno dopo in Coppa Italia per l'andata delle semifinali.