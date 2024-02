Nelle scorse ore Maurizio Pistocchi ha confermato sul proprio account X l'indiscrezione di calciomercato che vorrebbe la Juventus ed il suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli in contatto con Thiago Motta per affidargli nel prossimo futuro la panchina dei bianconeri al posto di Massimiliano Allegri. Il giornalista ha inoltre commentato la vittoria per 3 a 2 con il Frosinone ottenuta in extremis dalla vecchia signora.

Juventus, Pistocchi rivela: 'Mi arrivano conferme sul fatto che il ds bianconero abbia contattato Thiago Motta per il dopo Allegri'

"Come avevo anticipato, mi arrivano conferme sul fatto che il Ds della Juventus Giuntoli abbia contattato Thiago Motta per sostituire Allegri. Il tecnico porterebbe con se anche Calafiori" questa è l'indiscrezione di mercato che ha rivelato sul proprio profilo X il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi. Un messaggio che ha subito scatenato decine di repliche degli utenti social: "Caro Maurizio, lei se fosse Motta cosa farebbe? Perché con tutto il rispetto per il brand Juve, proprio quest’anno, con tante grandi panchine internazionali che si libereranno, magari un PSG o Barca o Liverpool o United?", scrive un tifoso a Pistocchi, il quale risponde: "Se fossi nella proprietà della Juventus e avessi un progetto sostenibile per rilanciare la squadra vorrei un allenatore come Thiago Motta".

Juve, tanti tifosi bianconeri non vorrebbero Thiago Motta: 'Non è un profilo adatto per tanti motivi'

Tra i messaggi scritti dai tifosi in replica a Pistocchi, se ne possono scorgere alcuni che non sarebbero soddisfatti dell'eventuale arrivo di Thiago Motta alla Juventus: "Per me non è profilo da Juve per tanti motivi, soprattutto quello storico.

Però per dare un taglio netto col passato sarebbe una scelta oculata e mio malgrado buona" sostiene un utente, mentre un altro aggiunge: "Thiago Motta? Speriamo di no, le probabilità che rimanga a Bologna non saranno tante ma fino all’ultimo ci speriamo".

Pistocchi sulla vittoria della Juventus col Frosinone

Pistocchi, sempre sul proprio account X, ha poi commentato con un altro messaggio la vittoria ottenuta dalla Juventus con il Frosinone per 3 a 2: "Rugani all’ultimo respiro dà alla Juve tre punti molto importanti contro un ottimo Frosinone.

Partita aperta ed equilibrata, la Juve spinge ma non è quasi mai pericolosa, il Frosinone tiene il campo con ordine e equilibrio. Sull’ultimo angolo al 95’, nel Frosinone entra Monterisi per difendere sulle palle alte ma Vlahovic batte tutti e Rugani dalla linea di fondo segna il gol del 3 a 2".

Juventus, tanti tifosi non contenti della prestazione dei bianconeri col Frosinone

Anche in questo caso, tanti utenti hanno risposto al messaggio di Pistocchi scrivendo: "È l’ennesima partita che la Juve segna l’unico gol vittoria a tempo scaduto, dopo aver subìto e non brillato. Questa è la Juve" dice un tifoso, mentre un altro aggiunge: "Partita inguardabile da parte della Juve. Deve ringraziare la giornata si di Vlahovic. Bremer e Gatti insufficienti. Squadra senza idee e gioco, ma non da oggi".