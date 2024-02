Tommaso Barbieri sta vivendo una stagione in crescendo dal punto di vista professionale, passando da un inizio caratterizzato da poco spazio e qualche errore a una fase successiva in cui ha mostrato continuità e un rendimento sempre migliore. Le sue prestazioni hanno convinto l'allenatore del Pisa Alberto Aquilani a schierarlo con regolarità nelle ultime settimane, con risultati che confermano questa tendenza positiva. Una crescita che potrebbe portare la Juventus anche a dargli fiducia in previsione della prossima stagione e magari ad un suo inserimento in prima squadra come alternativa per la fascia destra.

La Juventus valuta il ritorno di Barbieri per inserirlo in prima squadra dalla prossima stagione

La Juventus continua a seguire con interesse le prestazioni di Barbieri. Durante la scorsa estate, il giovane difensore si è trasferito in prestito al Pisa con diritto di riscatto fissato a 2.5 milioni di euro, mentre la Juventus ha mantenuto un controriscatto per 3 milioni. Si tratta di una somma relativamente modesta che la Juventus potrebbe investire per riportare a Torino il talentuoso classe 2002 in modo definitivo. Questa volta, l'obiettivo sarebbe farlo rimanere e farlo diventare parte integrante della squadra bianconera del futuro.

Il primo gol di Barbieri contro il Pisa è arrivato contro l'ex tecnico della Juventus Pirlo

Il primo gol di Barbieri in Serie B è arrivato di recente, durante la partita contro la Sampdoria. Un momento simbolico, visto che si è verificato con il Pisa, mentre Andrea Pirlo, ex giocatore e allenatore della Juventus, sedeva sulla panchina avversaria.

Si è così creata una sorta di confronto tra la Juventus del passato e un possibile futuro rappresentato da Barbieri. Il terzino, originario di Magenta e cresciuto nel Novara, dopo aver accumulato esperienza con la Juventus Next Gen negli ultimi anni e aver debuttato con la squadra principale, compreso un match in Champions League contro l'Atletico Madrid, ha deciso di trasferirsi in Serie B la scorsa estate per ottenere maggiore minutaggio e crescere ulteriormente.

Una scelta che evidentemente si sta rivelando quella giusta, la speranza per il giocatore e per la Juventus è che possa essere importante per il Pisa anche nella parte finale di stagione.

La stagione fin qui disputata da Barbieri con il Pisa

In questa stagione il terzino destro Tommaso Barbieri ha disputato fino ad adesso 18 match segnando un gol (contro la Sampdoria di Pirlo) e fornendo un assist decisivo ad un suo compagno. Il giovane può giocare a tutta fascia destra ma in passato è stato schierato anche da terzino sinistro. Cresciuto nel Novara, è stato acquistato dalla Juventus nel calciomercato estivo del 2020 per 1 milione e 600 mila euro. Tre stagioni con la Juventus Next Gen prima della cessione in prestito al Pisa in Serie B nel recente calciomercato estivo.