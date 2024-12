Tra i profili che la Juventus starebbe valutando per la difesa nel mercato di gennaio ci sarebbe anche quello di Fikayo Tomori. L’idea della dirigenza bianconera è quella di ottenere il centrale difensivo dal Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto, sulla falsariga dell’affare Pierre Kalulu. Trattativa che però potrebbe risultare piuttosto complessa per la Juventus, visti i 35 milioni di euro pagati dal Milan per il cartellino del difensore inglese, per non parlare del rischio, da parte dei rossoneri, di avvantaggiare una diretta concorrente.

Tomori accetterebbe la Juventus

Tomori non gioca una partita da titolare da Fiorentina-Milan di ottobre, quando i rossoneri uscirono sconfitti per 2-1 dal Franchi. Due mesi in cui il difensore inglese ha perso parecchie posizioni nelle gerarchie del tecnico del Milan Paulo Fonseca.

Contrariato della situazione e con un possibile interesse da parte della Juventus nelle mani, Tomori potrebbe chiedere al Milan la sua cessione. Il difensore inglese potrebbe inoltre inserirsi piuttosto velocemente in bianconero, ricomponendo con Kalulu la coppia di difensori centrali del Milan campione d’Italia 2022.

Tomori entrerebbe nel turnover di Thiago Motta

Con i molti impegni da portare a termine nella stagione in corso e la partecipazione in estate al primo Campionato del Mondo per club, la Juventus avrebbe la necessità puntellare la difesa dopo gli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal.

Con il possibile ingaggio di Tomori, la Juventus andrebbe a inserire in rosa un difensore centrale di sicuro affidamento che, assieme a Kalulu e Federico Gatti, entrerebbe nel tournover che Thiago Motta potrebbe pensare per i tre. Oltre ad adeguarsi come centrale difensivo al modulo 4-2-3-1 del tecnico italo-brasiliano, Tomori potrebbe essere schierato anche nel ruolo di terzino destro, alternandosi a seconda delle necessità con Nicolò Savona.

Il primo obiettivo della Juve resta Hancko

Oltre a Tomori, la Juventus starebbe valutando anche il forte difensore del Feyenoord, con il quale, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe già una bozza d’accordo sulla base di 2,5 milioni di euro all’anno per cinque stagioni.

Tuttavia, resta da convincere il club olandese ad accettare l’eventuale prestito oneroso con diritto di riscatto di 35 milioni, che diventerebbe obbligatorio a determinate condizioni.

David Hancko sarebbe considerato dalla Juventus come uno degli obiettivi principali per la difesa nel mercato di gennaio, tanto che il suo ingaggio, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe sponsorizzato da Thiago Motta. Questo perché, data la giovane età e le sue caratteristiche tecniche e tattiche, Hancko non viene considerato solo il sostituto ideale di Bremer, ma anche un profilo su cui contare per il prossimo futuro.